Клімкін розповів, коли Україна може отримати безвізовий режим з ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Безвізовий режим, я вважаю, буде в наступному році. Остаточний звіт повинен бути 15 грудня 2015 року. Потім він буде розглядатися Європейською комісією і Європейською радою. І потім запуститься процес технічного виконання. Це триватиме кілька місяців", - зазначив в эфирі програми "Левый берег с Соней Кошкиной".

Читайте такожУ Європарламенті розчаровані, що час введення для України безвізового режиму неможливо спрогнозувати

Він додав, що до грудня Рада повинна прийняти 12 законопроектів, необхідних для позитивного вирішення питання безвізового режиму. "У нас залишається 12 законів, які я дуже сподіваюся, ми почнемо імплементувати. Пролізти просто так через невиконання реформ політично нам не вдасться. Оскільки ці реформи вважаються Європейським Союзом фундаментальними для забезпечення передбачуваності ситуації і стабільності ситуації. Це стосується корупції, це стосується реформи правоохоронних органів і це стосується реформи міграційного менеджменту", - підкреслив глава української дипломатії.

Читайте такожКлімкін: в Україні почнуть працювати вісім місій ЄС щодо безвізового режиму

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму і з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.

За даними МЗС України, експертні місії Євросоюзу з оцінки виконання зобов'язань України для запровадження безвізового режиму будуть працювати в Україні у вересні-листопаді цього року.

18 серпня президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером заявив, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму і чекає позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

У відповідь Юнкер запевнив, що Єврокомісія виконає свою частину зобов'язань і на основі оцінки досягнутого Україною прогресу до 15 грудня представить відповідні рекомендації на розгляд держав Європейського Союзу.