Хто ще не заробив на виборах: простий нарід - двадцять у.о. в день, кваліфікований – дві штуки в місяць

УНІАН зробив маленьке дослідження про те, скільки коштують на дострокових виборах у Києві послуги кваліфікованих співробітників штабів та простих трудящих...

Для студентів та пенсіонерів: 20 підписів – 80 гривень

Пересічний киянин незалежно від віку, освіти і своїх інтелектуальних здібностей може без проблем підзаробити під час виборів. Влаштуватися на тимчасову роботу зовсім нескладно. Для цього навіть не потрібно виходити з дому – вмикай комп’ютер, заходь в Інтернет і обирай найбільш цікаві пропозиції роботи на виборах. УНІАН вирішив скористатися деякими з них і дізнатися про умови роботи і заробітну плату такого “виборчого” працівника. Телефонуємо за першим оголошенням і розпитуємо про суть роботи.

- Треба збирати підписи, - пояснює чоловік на протилежному боці дроту.

- На користь якого кандидата?

- Аграрна партія. Вадим Марисенко.

- А яка оплата, погодинна чи за день?

- Ні. 20 підписів – 80 грн. Я вам даю бланк, ви протягом дня його заповнюєте. Ввечері мені повертаєте, а я вам даю гроші.

Телефонуємо за наступним оголошенням.

- Поки у нас співробітників вистачає. Але, можливо, надалі нам знадобиться ще більше працівників, - ввічливо повідомляє молодий чоловік.

- У чому полягатиме робота?

- Робота у нас така: з 8 до 12 ранку потрібно роздавати агітматеріали, потім перерва, а з 17 і до 20 знову роздавати. За все це ви отримуєте 140 грн. в день.

- А які вимоги до працівників? Чи можуть працювати учні, студенти, пенсіонери?

- Ми всіх беремо, незалежно від віку.

- А за яку політичну силу треба голосувати?

- Блок Катеринчука, - і тут же додає. - Якщо вас зацікавила наша пропозиція, відправте на цей номер своє ім’я, прізвище і контактні телефони. Я тоді вже вам перетелефоную і ми домовимося.

На деяких сайтах пошуку роботи можна побачити і такі оголошення:

“Терміново!

На час виборів в мери м. Києва потрібен співробітник з гарно поставленою мовою і володінням ПК.

Обов’язки – перевірка списків виборців!

Робочий день з 9 до 18, з обідом 13-14.

Територіально – м. Нивки, вул. Щербакова.

Доброзичливе оточення.

Оплата - 2000 грн.

Робота на 2 місяці!

Без кваліфікації!”

В цілому, за годину некваліфікованої роботи на виборах штаби пропонують від 15 гривень за годину роботи чи від 80 гривень за день.

Та за багатьма телефонами вже відповідають неохоче. Мовляв, людей набрали, місць нема, так що вибачайте і не заважайте працювати.

Почім ваш політтехнолог?

У цю кампанію розцінки на послуги співробітників штабів кандидатів у мери та політичних сил порівняно із 2006-им роком в середньому збереглися. У штабах лідерів кампанії праця журналіста на півтора-два місяці коштує від однієї до максимум трьох тисяч у.о., у тих кандидатів, котрі скромніші ,від семисот до двох тисяч умовних одиниць. Оцінюють загальний бюджет кампанії наші співрозмовники по-різному, але максимальна цифра, яку називали, була 15-20 мільйонів доларів (це разом з медіа і роботою політтехнологів). Але слід зауважити, що вищезгадані цифри стосуються партій та кандидатів - лідерів, а для десятків непрохідних кандидатів та партій це задоволення обходиться в п’ять тисяч у.о.

Про технологів.... На цих виборах на 90 відсотків штаби укомплектовані вітчизняними фахівцями, де-не-де зустрічаються росіяни.

На парламентських виборах, нагадаємо, у всіх штабах працюють і наші, і іноземні фахівці. Причому, кажуть, що така співпраця налагоджується дуже важко. І справа не в якості порад чи різниці підходів. Просто хлопцям не лише із різних країн, але із різних міст та груп важко ділити виборчий бюджет. “Американці не розбираються у ментальних особливостях, і хоча їхні матеріали високої якості, але вони не чіпляють струни української душі. Одне з головних завдань іноземних фахівців – бути комунікаторами із західними ЗМІ, вплив яких на політичні еліти України досить високий, - поділився з нами керівник одного із штабів”. Кампанія для співробітників штабів завершується через тиждень після голосування. І справжній іноземний технолог у випадку незадоволення клієнтом результатами зможе зорганізувати швидку реакцію міжнародної преси на те, що відбулося”.

Парад соціологій: механізм проплат...

Керівники виборчих штабів повідомили УНІАН, що соціологічний супровід у цій кампанії коштує від 7 (для відверто непрохідних кандидатів та партій) до 25 тисяч умовних одиниць. “Соціологія” парламентських виборів майже не відрізняється. Правда, цей супровід включає не лише об’єктивні заміри громадської думки, які зазвичай існують не для публікації, а задля внутрішнього користування, а й проведення прес-конференцій і домальовування виконавцем кількох процентів - стільки, скільки побажає замовник, але в межах реального. Найчастіше одна - дві кампанії, до яких звертається певна партія чи політик, і “показує” поступове та неухильне збільшення рейтингу протягом кампанії. Раніше окремі компанії примудрялися продавати рейтинги одночасно двом кандидатам та партіям, які не є головними конкурентами. “Якщо ти не в стані замовити дослідження, але хочеш мати картину, бери рейтинги всіх служб, відкидай відверто проплачені показники та по - середньому виводь цифри для інших кандидатів, ти матимеш більш-менш об’єктивну картину”, - поділився з УНІАН соціал-демократ, учасник багатьох виборчих кампаній Олег Бабанін.

Беруть гроші задля замальовки рейтингу майже всі соціологічні служби. Від суми в десять тисяч у.о не відмовиться практично ніяка соціологічна структура, стверджують джерела УНІАН. Але у соціології, як у житті, порядні жінки, тобто титуловані старі служби, коштують дорожче. Намалювати 3 прохідних відсотки (на виборах у Київраду) якій-небудь аграрній чи зеленій партії соціологічна структура, яка не дуже переймається своєю репутацією, може за 5 тисяч доларів.

А ось дев`ятнадцять відсотків Миколі Катеринчуку коштують значно дорожче. Так само, недешево обійдеться, наприклад, публічна обіцянка рейтингу в десять відсотків Олександру Омельченку. Такий соціологічний обман нечесний не лише по відношенню до виборця, але й до інших партій. Бо рейтингу не може бути 140 відсотків, тож піднімаючи його одним кандидатам чи партіям, ти автоматично відламуєш від інших.

“Вистачить пальців однієї руки, щоби порахувати соціологічні структури, яким більш-менш можна довіряти. Я особисто користуюся дослідженнями компанії КМІС (Київський міжнародний Інститут Соціології) та “Социс”, все решта – це діти, - каже гендиректор Агентства “Інтерактив PR-груп” Денис Богуш. - Якщо говорити про об’єктивні дослідження, то слід виходити з розрахунку, що одна анкета коштує 5 доларів, тисяча анкет - 5 тисяч доларів, дві тисячі – відповідно - десять. Це вже повна вартість зі звітом, з усім. Все решта – віртуальні структури, які не мають нічого спільного із серйозною наукою”.

P.S. У цьому дослідженні журналісти уникали оціночних суджень, обмежуючись констатацією факту існування такого ринку послуг та орієнтовних розцінок на ньому. Чим може обернутися у майбутньому для розвитку суспільства подібний цинізм кваліфікованих людей, еліт, молоді та простих людей, які працюють на цих виборах - це вже тема іншого матеріалу. І ми над ним думаємо.

Марина Лаптєва, Олесь Горобина