Клімкін назвав одне з пріоритетних завдань України як члена Радбезу ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Павло Клімкін сказав за підсумками засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому Україну обрано непостійним членом РБ ООН.

Міністр зазначив, що з обранням України непостійним членом до Ради безпеки ООН, порядок денний на засіданнях повинен бути всебічним.

"Ми будемо боротися на Раді безпеки за те, щоб увесь порядок денний стосувався миру у світі, стабільності та світової безпеки. Але там будуть питання, які мають особливе значення для України. І для мене трагедія MH17 є однією із таких справ. Тому що перш за все ми повинні чітко притягнути винних злочинців до правосуддя, і для цього ми повинні мати правовий механізм. Ми потребуємо відповідального, неупередженого та прозорого правового механізму. Що може бути кращим варіантом, ніж схвалення такого механізму Радою безпеки?", - заявив Клімкін.

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Міністр запевнив, що Україна буде підтримувати усі зусилля міжнародної спільноти для досягнення стабільності та безпеки у світі.

"Ми будемо кращим захисником та стражем Статуту ООН, тому що зараз ми розуміємо велику цінність миру та безпеки", - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому наголошується, що літак «Малайзійських авіаліній» був збитий у повітрі над сходом України ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Також встановлено, що ракета була випущена з місцевості площею 320 кв км.