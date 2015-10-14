Засновник Bellingcat прокоментував доповіді по катастрофі MH17

Про це повідомляє Meduza.

На думку Хіггінса, перша доповідь, представлена "Алмаз-Антеєм" — спроба відвернути увагу від цієї доповіді.

"Найцікавіше тут — як старанно вони замовчують той факт, що ця доповідь трохи відрізняється від їх попередньої доповіді. Минулого разу їм вказали на те, що в доповіді було багато деталей, що вказують на вину сепаратистів, і вони ці деталі змінили", - заявив Хіггінс.

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За його словами, вони змінили місце запуску ракети — всього на кілька кілометрів. Трохи змінили модель ракети — тепер це не 9M38M1, а 9М38.

"Я вважаю, що номер був змінений тому, що спершу вони вважали, що таких ракет у росіян немає, а потім виявилося, що є. І таке відбувається постійно, раз за разом. Це просто спроба відволікти від правди. Так що доповідь Ради безпеки Нідерландів — єдиний документ, який має реальне значення", - вважає засновник Bellingcat.

Коментуючи проведені «Алмаз-Антеєм» експерименти, Хіггінс назвав їх демонстрацією для ЗМІ, яка розрахована тільки на російську аудиторію. "Це просто смішно: вони показують кілька вибухів і графіків, але ці вибухи і графіки нічого не значать, не мають ніякого сенсу. Це теж спроба відволікти від цієї доповіді, типовий фокус російської пропаганди: відволікання, зміна теми, спотворення і заперечення", - говорить він.

Хіггінс зазначив, що Рада безпеки Нідерландів призводить висновки трьох різних країн про можливе місце запуску, і всі три вказують на один і той же район.

При цьому, доповідь Ради безпеки повністю підтверджує висновки, до яких прийшли фахівці Bellingcat.

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Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів сьогодні, 13 жовтня, опублікувала технічний звіт про причини катастрофи літака «Малазійських авіаліній» МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою Бук.

Зокрема, згідно із звітом, авіакатастрофа сталася через детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України.

У той же час, паралельно в Нідерландах триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. Його результати очікуються до кінця року.

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Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.