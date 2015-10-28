У Павлограді все-таки вирішили проводити другий тур виборів мера
У Павлограді територіальна виборча комісія вирішила провести другий тур виборів міського голови.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова прес-центру партії "УКРОП" Євгенія Кравчук.
"Територіальна виборча комісія у Павлограді прийняла рішення про проведення другого туру виборів міського голови", - сказала Кравчук.
Читайте такожПорошенко обурений ситуацією у Павлограді і сподівається, що суд захистить виборче право жителів міста
Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, бо у протоколі територіальної виборчої комісії вказано, що у місті проживає менше як 90 тис. виборців.
У зв’язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".
Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утримались - 3.
Варто зазначити, що за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов («УКРОП») та Анатолій Вершина («Опозиційний блок»).
У свою чергу президент Порошенко обурений ситуацією у Павлограді і сподівається, що суд захистить виборче право жителів міста.
Довідка УНІАН. Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.
У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.