Другого туру виборів мера Павлограда не може бути, бо у протоколі вказано, що у місті менше як 90 тис. виборців - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, доповідаючи з питання про роз'яснення окремих положень Закону України "Про місцеві вибори" під час встановлення результатів виборів міського голови у Павлограді.

Зокрема, він наголосив, що у вказаних роз'ясненнях пропонується спрямувати діяльність територіальних виборчих комісій таким чином: "якщо територіальною виборчою комісією під час складання протоколу про результати виборів у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови встановлено, що кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі є менш ніж 90 тис., виборча комісія не пізніше ніж на 5-й день голосування повинна прийняти рішення про визнання обраним кандидата, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі".

Він зазначив, що під час складання територіальною виборчою комісією протоколу про підсумки голосування на виборах мера Павлограда встановлено, що кількість виборців у місті менша за 90 тис.

У зв’язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".

Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утримались - 3.

Як повідомляв УНІАН, за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов («УКРОП») та Анатолій Вершина («Опозиційний блок»).

Сьогодні біля ЦВК прихильники та представники «УКРОПу» проводили мітинг з вимогою не скасовувати другий тур виборів міського голови у Павлограді.

На акції був присутній кандидат від «УКРОПу» на посаду міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов, який заявив, що у місті колишні «регіонали», а нині - представники "Опозиційного блоку" - фальсифікують дані про кількість виборців, щоб не було підстав для проведення другого туру виборів.

"На 30 вересня було у Павлограді виборців 92 тис. 856 осіб, на день виборів було 90 тис. 255, і вже після виборів на наступний день виявилось, що у нас 89 тис. 850 осіб", - сказав Тєрєхов.

Він зазначив, що таким чином ЦВК з подачі "Опозиційного блоку" може скасувати другий тур мера міста.

Також сьогодні член політичної ради партії «УКРОП» Денис Борисенко передав до ЦВК звернення з вимогою не скасовувати другий тур виборів міського голови Павлограда.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.

У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.