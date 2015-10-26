ЦВК намагається зірвати другий тур виборів міського голови у Павлограді, – кандидат у мери

Про це повідомив кандидат від УКРОПу на пост міського голови, ветеран АТО Євген Тєрєхов.

«ЦВК під керівництвом Охендовського збирається винести неправомірне рішення на користь «Опоблоку» – про відмову проведення другого туру виборів мера в Павлограді», – заявив Тєрєхов. Він упевнений, що це рішення приймається за командою Ахметова.

За словами Тєрєхова, скасування другого туру виборів мера в Павлограді суперечить закону, оскільки згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті ЦВК у відповідності до частини 7 статті 2 Закону України «Про місцеві вибори», чисельність виборців у Павлограді на 1 серпня 2015 року становила 90 295 осіб, а виборча система вказувалася як мажоритарна система абсолютної більшості. Отже, міського голову тут повинні обирати у два тури. Зараз же, зазначає Тєрєхов, чисельність населення в Павлограді намагаються «зменшити», щоб забезпечити перемогу представникові «Опоблоку» вже в першому турі.

«Зараз «Оппоблок» практично купує місце мера колишньому міліціонеру – ставленику сім'ї Януковича, – написав Євген Тєрєхов на своїй сторінці в Facebook. А ця людина, за його словами, «угодна тим, хто привів війну в наш дім!».

«Злодії і брехуни бояться пускати нас до людей, бояться правди! Не дайте себе обдурити! – звернувся Тєрєхов до жителів Павлограда. – Майбутнє нашої країни залежить від вас! Я не зраджу людської довіри, завжди буду з вами йти до нашої спільної перемоги! Спасибі за вашу довіру. З нами Бог, за нами – Україна!».

Нагадаємо, за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації УКРОПу Євген Тєрєхов набирає більше 20% голосів і виходить у другий тур виборів мера Павлограда разом з Анатолієм Вершиною від «Опозиційного блоку», підтримка якого перевищує 30%.