ЦВК намагається зірвати другий тур виборів міського голови у Павлограді, – кандидат у мери
Центральна виборча комісія готується прийняти рішення про незаконну відмову від проведення в Павлограді другого туру виборів мера на користь кандидата від «Опозиційного блоку» Анатолія Вершини.
Про це повідомив кандидат від УКРОПу на пост міського голови, ветеран АТО Євген Тєрєхов.
«ЦВК під керівництвом Охендовського збирається винести неправомірне рішення на користь «Опоблоку» – про відмову проведення другого туру виборів мера в Павлограді», – заявив Тєрєхов. Він упевнений, що це рішення приймається за командою Ахметова.
За словами Тєрєхова, скасування другого туру виборів мера в Павлограді суперечить закону, оскільки згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті ЦВК у відповідності до частини 7 статті 2 Закону України «Про місцеві вибори», чисельність виборців у Павлограді на 1 серпня 2015 року становила 90 295 осіб, а виборча система вказувалася як мажоритарна система абсолютної більшості. Отже, міського голову тут повинні обирати у два тури. Зараз же, зазначає Тєрєхов, чисельність населення в Павлограді намагаються «зменшити», щоб забезпечити перемогу представникові «Опоблоку» вже в першому турі.
«Зараз «Оппоблок» практично купує місце мера колишньому міліціонеру – ставленику сім'ї Януковича, – написав Євген Тєрєхов на своїй сторінці в Facebook. А ця людина, за його словами, «угодна тим, хто привів війну в наш дім!».
«Злодії і брехуни бояться пускати нас до людей, бояться правди! Не дайте себе обдурити! – звернувся Тєрєхов до жителів Павлограда. – Майбутнє нашої країни залежить від вас! Я не зраджу людської довіри, завжди буду з вами йти до нашої спільної перемоги! Спасибі за вашу довіру. З нами Бог, за нами – Україна!».
Нагадаємо, за даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації УКРОПу Євген Тєрєхов набирає більше 20% голосів і виходить у другий тур виборів мера Павлограда разом з Анатолієм Вершиною від «Опозиційного блоку», підтримка якого перевищує 30%.