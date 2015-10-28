Порошенко обурений ситуацією у Павлограді і сподівається, що суд захистить виборче право жителів міста

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко заявив, що "обурений ситуацією, що склалася довкола виборів у Павлограді. Вважаю, що виборці, а не чиновники мають визначати переможця перегонів. Повністю підтримую позицію Комітету виборців України щодо неприпустимості підміни поняття "виборча система" та "повторне голосування". Сподіваюся, що законне рішення суду захистить виборче право мешканців Павлограда".

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 9 членів Центрвиборчкому підтримали проект рішення про те, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, оскільки в протоколі територіальної виборчої комісії зазначено, що в місті проживає менше 90 тис. виборців.

За даними паралельного підрахунку голосів дніпропетровської обласної організації Комітету виборців України, у другий тур виборів мера Павлограда виходять Євген Тєрєхов ("УКРОП") та Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").

Згідно із законом про місцеві вибори, вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур. У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.

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Комітет виборців України вважає, що роз’яснення ЦВК щодо неможливості проведення повторного голосування у Павлограді грубо порушує виборчі права громадян, а також суперечить нормам Закону "Про місцеві вибори".

Як нагадали в КВУ, ЦВК зазначила, що відповідно до статті 87 Закону України "Про місцеві вибори", одним з критеріїв прийняття територіальною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з виборів міського голови є відомості щодо кількості виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях відповідного міста, внесені до протоколу про результати виборів у відповідному єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів.

"Таким чином, Центральна виборча комісія підміняє поняття "виборча система" та поняття "повторне голосування". Кількість виборців 90 тисяч і більше в місті є не підставою для проведення повторного голосування, а підставою для визначення виборчої системи для виборів певного міського голови. Повторне голосування, яке відбувається за умови, що жоден з кандидатів не отримає більше 50% голосів, є уже наслідком застосування мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості", - заявили в КВУ.

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"Інформація про кількість виборців, виборча адреса яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови, оприлюднюється ЦВК на її офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та(або) відповідних місцевих засобах масової інформації не пізніш як за 5 днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих виборів станом на 1 число поточного місяця. Як бачимо, ЦВК повідомляє не лише про кількість виборців, а саме про виборчу систему, яка визначається для конкретних місцевих виборів заздалегідь – не пізніше, як за 5 днів до дня виборчого процесу", - наголосили у КВУ.

Таким чином, як зазначають в Комітеті, виборча система для виборів міського голови Павлограда повинна визначатися на основі інформації, оприлюдненої ЦВК станом на 1 серпня 2015 року, тобто має застосовуватися мажоритарна система абсолютної більшості.