Як же вирішити „проблему Черновецького”?
Уже зараз стає зрозуміло, що позачергові вибори міського голови столиці закінчаться реінкарнацією Черновецького в мерському кріслі. Виникають два вічних питання: „Хто винен?” і „Що робити?”...
|Леонід Черновецький
Нині точиться багато розмов щодо блокування результатів виборів судовим рішенням. Один бютівський позов нібито вже виловлено пильними юристами Секретаріату Президента. Але це не більше ніж паліатив. У такому разі Леонід Михайлович залишається в.о., та й то лише на два місяці. Адже за законом ТВК зобов’язана призначити нові вибори – і саме у двомісячний термін. За цей час згуртований гречкою та грошовими подачками електорат Черновецького ніде не дінеться. І величезні кошти, накопичені за рахунок тіньових маніпуляцій землею і майном київської громади, аж ніяк не скінчаться. Отже, це навряд чи назвеш розв’язанням „проблеми Черновецького”. Хіба що відстрочення.
До того ж успіх оскаржувачам результатів виборів у суді аж ніяк не гарантований. Черновецький не раз і не десять доводив, що має неабиякий вплив на судову систему, юристи в нього висококласні, а ще він, схоже, може розраховувати в цьому випадку на повну підтримку з боку Секретаріату й особисто пана Пукшина, який проходив юридичні уроки разом з відомим фахівцем паном Портновим.
Ще одна надія: демократична більшість у новій Київраді заблокує діяльність мера Черновецького. Але, по-перше, у нього буде чимало можливостей і на посаді голови КМДА для того, щоб „порішати” матеріальні питання. Навіть за умови меншості у Київраді. По-друге, ми вже маємо сумний досвід перетворення дембільшості зразка 2006 року на більшість, цілком лояльну до мера. За рахунок двох десятків перекинчиків з фракцій БЮТ та блоку Кличка. Чи не станеться дежавю? У списках сил, які називають себе демократичними, знову повно бізнесменів. Останні частенько щиро вважають, що чесно заплатили за прохідні місця, виконали свої зобов’язання перед „продавцями” – і тепер можуть робити все що хочуть. А в Києві ще далеко не все дограбовано, крім старих, можуть знайтися і нові бажаючі взяти участь у „дерибані”. А Льоня Космос довів свою здатність ділитися з лояльними. На відміну від того ж Губського.
На все це накладається повний розгардіяш у парламентсько-урядовій коаліції і пов’язане з ним падіння внутрікоаліційної та внутріпартійної дисципліни.
А тому є всі шанси на виході з позачергових виборів у Києві отримати тяжкий для столиці варіант: двічі мера Черновецького з підвищеною легітимністю і більшістю в Київраді. З усіма можливостями завершити розпочате пограбування Києва.
За традицією, виникають два вічних запитання: „Хто винен?” і „Що робити?”
Ну, ніби ніхто й не винен. Хіба винні київські старі та соціально незахищені кияни, що голосують за мера, який хоч і бере, зате бодай щось їм дає? Вони небезпідставно підозрюють, що наступники крастимуть і далі, але від них уже нічого не дочекаєшся.
Чи винні демократичні сили, що, ініціювавши київські вибори, не висунули єдиного кандидата в мери? Подумайте самі, чи винна Юлія Володимирівна в тому, що не вірить Кличку після „кидалова” Сан Санича Омельченка у 2006 році, після включення до списку його блоку таких персонажів, як Парцхаладзе, Миргородський та Андрієвський? Чи винен Кличко в тому, що включив у список спонсорів? А хто ж фінансуватиме кампанію? Лідер списку НУ–НС Юрій Луценко про єдиного кандидата щодня волав, та ніхто його не почув. Чи, може, Катеринчук винен у тому, що трапилася нагода добре заробити, провести фракцію в Київраду та заодно попіаритися за чужі кошти? Чи Омельченкові від власної фракції відмовлятися? Та ні, всі демократи діяли логічно і прагматично. У тому числі Президент, який на дух не сприйняв виборів мера у два тури. Що йому – віддавати Київ силам, які аж ніяк не назвеш „дружніми”? Вважайте, як хочете – чи то ніхто не винен, чи то всі винні.
Що робити? Адже демократичні сили можуть дуже суттєво похитнути свої позиції в Києві, якщо здадуть місто на поталу Черновецькому. Поразка породжує зневіру.
Згадаємо, що демсили, діючи через парламент, добилися, принаймні, проведення позачергових виборів у Києві, прийнявши відповідну постанову. Тобто створили передумови для перемоги, яку впевнено профукали.
Чи не слід знову-таки діяти через парламент, повернувшись до відкладеної в довгу шухляду ідеї всекиївського референдуму про недовіру міському голові? Свого часу спроби його проведення заглухли, оскільки мали місце дуже непрості юридичні заковики. По-перше, ініціативні групи з проведення референдуму має реєструвати сама столична влада. Яка, зрозуміло, цього не робить. По-друге, рішення про призначення референдуму має прийняти більшістю голосів Київрада. По-третє, закон про всеукраїнський і місцеві референдуми у багатьох моментах застарів. Наприклад, він передбачає участь у формуванні комісій „трудових колективів”, а такого поняття давно немає в українському законодавстві. Натомість, чинний закон не передбачає наявності спостерігачів, що суперечить міжнародному законодавству.
Якщо оперативно, одразу після виборів, „дорихтувати” і прийняти проект нового закону „Про місцеві референдуми”, який був підготовлений бютівцями ще у 5-му скликанні, але досі припадає пилом на полицях ВР, проблему Черновецького нарешті можна буде розв’язати. І множинні амбіції демократів з розтягуванням київського електорату „по власних нірках” не завадять при проведенні референдуму, як у випадку з позачерговими виборами. А усунувши спочатку Черновецького, можна вже буде без нього вирішувати, „хто кому в Києві демократичний Рабинович”.
Але, про всяк випадок, слід у новому законі передбачити заборону балотуватися у мери знятому референдумом міському голові. А то, їй-бо, дочекаємося третього пришестя Черновецького...
Микола Писарчук