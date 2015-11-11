Порошенко: При невиконанні РФ Мінських домовленостей міжнародна спільнота має бути готовою посилити санкції

На цьому глава держави наголосив під час зустрічі з доповідачем Комітету з політичних питань та демократії Парламентської асамблеї Ради Європи Крістіною Зеленковою, яка прибула до Києва у рамках підготовки доповіді «Політичні наслідки кризи в Україні».

Порошенко повідомив, що останнім часом спостерігається загрозлива тенденція щодо збільшення кількості обстрілів та атак проросійськими бойовиками українських позицій в зоні проведення АТО. Президент відзначив, що Україна не піддається на провокації та продовжує неухильно дотримуватися Мінських домовленостей.

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Президент подякував за підтримку, яку ПАРЄ надає Україні у боротьбі із зовнішньою агресією і забезпеченні збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності держави.

Порошенко зазначив, що Україна і надалі конструктивно налаштована на забезпечення проведення місцевих виборів на Донбасі, які мають відбутися у повній відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів.

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Президент акцентував увагу на складній гуманітарній ситуації на окупованих територіях Донбасу, порушеннях прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, а також закликав продовжувати усіма наявними механізмами, у т.ч. в рамках ПАРЄ, сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються в РФ, зокрема Олега Сенцова і Надії Савченко.

Глава держави звернув увагу Крістіни Зеленкової на зростання утисків прав українців в Російській Федерації, зокрема, ситуацію навколо Бібліотеки української літератури в Москві.

«Ми розраховуємо на подальшу активну позицію Парламентської асамблеї Ради Європи у питанні переслідування Російською Федерацією українців як на території РФ, так і в Криму», – наголосив Порошенко.