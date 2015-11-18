Нуланд закликала союзників за боротьбою проти ІДІЛ не забувати про Україну (відео)

Про це не Берлінській конференції з безпеки заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, передає 5 канал.

Вона зазначила, що світ повинен продовжити тиснути на Росію та сепаратистів на Донбасі, щоб змусити їх виконати всі Мінські домовленості.

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"Навіть, якщо ми зосередимо свої зусилля на "Ісламській державі", ми не повинні забувати, що два роки тому майже мільйон українців тижнями стояли на Майдані, вимагаючи від свого уряду те, що у нас всіх вже є: поваги до людини, демократії, прозорого правління та правосуддя. Коли Янукович повернувся до Європи спиною, Україна не відмовилася від свого вибору. Тепер ми маємо допомогти Україні пройти через це. Ми повинні змусити Росію та сепаратистів виконати всі Мінські домовленості. І ми мусимо подовжити санкції проти РФ, доки вона не поверне Україні кримський півострів", - заявила Нуланд.

Варто зазначити, що останнім часом увага Заходу до України зменшилася через загострення ситуації у Сирії та теракт у Парижі, влаштований ісламістами.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них невдовзі взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок всіх атак загинули 129 осіб, близько 300 отримали поранення.