У Німеччині відпустили підозрюваних у причетності до паризьких терактів

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, передає Lenta.ru з посиланням на Deutsche Welle.

"Виходячи із ситуації, що наразі склалася, нам не здається, що існує тісний зв'язок з подією у Парижі", - наголосив міністр.

Всіх сімох затриманих в Альсдорфі під Ахеном відпустили, уточнили в німецькій поліції.

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За словами де Мезьєра, у правоохоронних органів є підстави вважати, що одному із ймовірних злочинців вдалося втекти. Судячи з усього, він перебуває на території однієї із сусідніх з Францією країн. Тому доцільно зберегти режим контролю на кордонах низки держав ЄС, підкреслив міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція німецького міста Альсдорф затримала трьох осіб, підозрюваних у причетності до терактів у Парижі.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали неподалік від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.