Соболєв: ЦВК замінила представників НФ та РПЛ у виборчій комісії Кривого Рогу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"ЦВК замінив у Криворізькій виборчій комісії двох представників Народного Фронту і двох - Радикальної партії. Вітаю Кривий Ріг з вигнанням частини зрадників ідей демократії і чесних виборів", - зазначив Соболєв.

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Разом з тим нардеп зазначив, що представників "Батьківщини" замінити не вдалося. "Ця партія запропонувала на заміну кандидатів в депутати, яких не можна призначати у виборчком", - йдеться в повідомленні.

ЦВК замінив у Криворізькій виборчій комісії двох представників Народного Фронту і двох - Радикальної партії.Вітаю Крив... Posted by Єгор Соболєв on Thursday, November 19, 2015

Перед цим, нардеп Ярослав Маркевич у своєму Facebook повідомляв, що члени виборчої комісії, які представляють демократичні сили, голосують за відхилення скарг про порушення на виборах мера у Кривому Розі.

Серед тих, хто у четвер віддав свої голоси на користь кандидата від "Оппозиційного блоку" Юрія Вілкула: "Народний фронт" - 2 голоси з 2, "Батьківщина" - 2 з 2, "Радикальна партія" – 2 з 2, БПП – 1 голос з 2.

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"Лідерам цих партій давно час замінити своїх представників у комісії, міським організаціям - переобрати керівництво, а не просто розповідати, як вони засмучені фальсифікацією виборів", - наголосив Маркевич.

Кривой Рог. Нет, ребята-демократы - так нельзя!Городская избирательная комиссия по-прежнему отклоняет все жалобы о нару... Posted by Yaroslav Markevich on Thursday, November 19, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, ЦВК не має повноважень на скасування рішення Криворізького міськвиборчкому про визнання кандидата від "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула мером міста.

При цьому, на сьогоднішній день підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу по встановленню результатів виборів міського голови у Центральної виборчої комісії немає.