Шкіряк: За результатами виборів у Кривому Розі відкрито кримінальну справу

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

«Відкрито кримінальне провадження за фактом заяви з боку представників партії «Об’єднання "Самопоміч", номер 12015040230000610 за ст.366 ч.1 КК України («Службове підроблення» - УНІАН). Проводяться слідчі дії», - написав Шкіряк.

Він також повідомив, що підрозділи Нацполіціі в Кривому Розі посилено додатковими нарядами бійців Нацгвардіі та спецпідрозділів оперативного призначення.

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«Це зроблено з метою недопущення провокацій та спроб дестабілізації і силового протистояння між усіма учасниками конфлікту. Реакція на такі правопорушення буде жорсткою і адекватною. Ситуація під контролем», - запевнив радник.

Він також висловив переконання, що за ситуацію, що склалася в Кривому Розі, всю повноту відповідальності повинна нести Центральна виборча комісія і особисто її голова Михайло Охендовський.

«Знову відбувається відвертий саботаж з його боку, яким бездіяльність ЦВК, по суті нівелює всю демократичність та прозорість виборчого процесу. Не виключено, що Охендовський може перебувати в корупційній змові з "Опоблоком" і безпосередньо фінансово-політичним кланом Вілкулів. Звідси, напевно, і повна байдужість та небажання реагувати відповідними рішеннями на події, що відбуваються в міській комісії з виборами в Кривому Розі в цілому», - написав Шкіряк.

На його думку, такі дії посадовців ЦВК є неприпустимими.

Він переконаний, що конфлікт можна вирішити, якщо вивести його в юридично-правову площину.

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«Від себе додам, що ніяким провокаторам не вдасться втягнути правоохоронців у свої політичні розбирання. Поліція над політикою, не втручається у виборчий процес і безпосередньо реагує тільки на порушення закону. Ми будемо діяти виключно в рамках наданих нам повноважень», - запевнив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, "Самопоміч” заявляла, що оскаржуватиме результати виборів у Кривому Розі.

У Дніпропетровській області міським головою Кривого Рогу обрано Юрія Вілкула від "Опозиційного блоку". Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначається, що Вілкул здобув 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).