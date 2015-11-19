ЦВК вважає законним оголошення Вілкула мером Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова ЦВК Михайло Охендовський.

"Підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії по встановленню результатів виборів Криворізького міського голови на даний момент у ЦВК немає", - сказав Охендовський.

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Як повідомляв УНІАН, міським головою Кривого Рогу обрано діючого мера Юрія Вілкула, який балотувався від "Опозиційного блоку". Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Вілкул отримав 89 209 голосів (49,25% від тих, хто проголосував), а його суперник, представник "Самопомочи" Юрій Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

Голова партії "Самопоміч", переобраний мер Львова Андрій Садовий заявив, що партія буде оскаржувати в суді результати виборів в Кривому Розі.

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За фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження.

Крім того, за участь своїх новообраних депутатів Криворізької міськради у сесії, на якій Вілкул був офіційно оголошений мером, "Батьківщина" і Радикальна партія виключили їх з партій і розпустили відповідні фракції у міськраді.