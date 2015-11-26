Голова МЗС Італії: на саміті G20 не приймалося рішення про продовження санкцій проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

"Ніякого рішення по відношенню до санкцій не було прийнято на саміті G20 у Туреччині", - сказав Джентілоні під час виступу у нижній палаті італійського парламенту.

В той же час, він наголосив, що питання санкцій ймовірно буде розглянуто під час "дуже широкого обговорення" на саміті Європейського Союзу у грудні.

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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці неодноразово висловлював позицію, що необхідно уникнути ізоляції Росії та залучити її до спроб вирішення міжнародних конфліктів.

Водночас, видання посилається на високопоставленого європейського дипломата, який на цьому тижні повідомив, що Західні лідери на полях саміту "Великої двадцятки" погодилися про продовження терміну дії санкцій до липня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, саміт G20 відбувся 15-16 листопада у Туреччині.

Під час саміту на зустрічі президента США Барака Обами з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, американський лідер порушив питання виведення іноземних військ з України, звільнення заручників і повернення контролю України над кордоном.