У Кривому Розі повторно зірвали засідання ТСК щодо фальсифікації результатів виборів

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Єгор Соболєв.

За його словами, на засідання з'явилися лише шість народних депутатів. Решта шестеро не з'явилися, деякі з них не повідомили про причину відсутності. Це, зокрема, представники Радикальної Партії, партії "Відродження" і "Опозиційного блоку".

"Не прийшли - Костянтин Усов (БПП, повідомив комісії, що повинен залишатися в Кривому Розі через вибори керівництва районних рад), Сергій Алексєєв (БПП, повідомив, що повинен бути в Ужгороді), Олег Купрієнко (Радикальна партія, не повідомив комісії причину відсутності), Євген Рибчинський (Воля Народу, повідомив, що завершує лікування, може працювати з неділі), Андрій Шипко ("Відродження", не повідомив комісії причину відсутності), Костянтин Павлов (Опозиційний Блок, не повідомив причину відсутності)", - додав Соболєв.

На думку нардепа, члени комісії, які приходять на засідання "вже переконалися у відвертих порушення на виборах мера Кривого Рогу, де спотворили результати виборів, і їм просто перешкоджають прийняти офіційне рішення".

"Фальсифікаторів ми все одно переможемо. Може, воно і корисно для суспільства побачити, хто яку позицію займає в цій боротьбі Кривого Рогу за право делегувати і забирати владу", - додав Соболєв.

Парламентській комісії з розслідування фальсифікацій у Кривому Розі вдруге не вдалося провести засідання через неявку її... Posted by Єгор Соболєв on 5 декабря 2015 г.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 4 грудня, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування фальсифікацій під час виборів у Кривому Розі не змогли прийняти жодного рішення, оскільки більшість депутатів комісії не з'явилися на нього.

У другому турі виборів мера Кривого Рогу кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог виграв у шести з семи районів міста. При цьому в найвіддаленішому районі – Інгулецькому – зафіксували аномальну явку виборців. В результаті вибори виграв Юрій Вілкул від "Опозиційного блоку" з перевагою у сім сотень голосів.