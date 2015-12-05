У Кривому Розі повторно зірвали засідання ТСК щодо фальсифікації результатів виборів

17:24, 05 грудня 2015
Політика
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У Кривому Розі Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займається розслідуванням фальсифікацій під час місцевих виборів, вдруге не змогла провести засідання через неявку її членів.

Фото Facebook

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Єгор Соболєв.

За його словами, на засідання з'явилися лише шість народних депутатів. Решта шестеро не з'явилися, деякі з них не повідомили про причину відсутності. Це, зокрема, представники Радикальної Партії, партії "Відродження" і "Опозиційного блоку".

"Не прийшли - Костянтин Усов (БПП, повідомив комісії, що повинен залишатися в Кривому Розі через вибори керівництва районних рад), Сергій Алексєєв (БПП, повідомив, що повинен бути в Ужгороді), Олег Купрієнко (Радикальна партія, не повідомив комісії причину відсутності), Євген Рибчинський (Воля Народу, повідомив, що завершує лікування, може працювати з неділі), Андрій Шипко ("Відродження", не повідомив комісії причину відсутності), Костянтин Павлов (Опозиційний Блок, не повідомив причину відсутності)", - додав Соболєв.

На думку нардепа, члени комісії, які приходять на засідання "вже переконалися у відвертих порушення на виборах мера Кривого Рогу, де спотворили результати виборів, і їм просто перешкоджають прийняти офіційне рішення".

"Фальсифікаторів ми все одно переможемо. Може, воно і корисно для суспільства побачити, хто яку позицію займає в цій боротьбі Кривого Рогу за право делегувати і забирати владу", - додав Соболєв.

Парламентській комісії з розслідування фальсифікацій у Кривому Розі вдруге не вдалося провести засідання через неявку її...

Posted by Єгор Соболєв on 5 декабря 2015 г.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 4 грудня, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування фальсифікацій під час виборів у Кривому Розі не змогли прийняти жодного рішення, оскільки більшість депутатів комісії не з'явилися на нього.

У другому турі виборів мера Кривого Рогу кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог виграв у шести з семи районів міста. При цьому в найвіддаленішому районі – Інгулецькому – зафіксували аномальну явку виборців. В результаті вибори виграв Юрій Вілкул від "Опозиційного блоку" з перевагою у сім сотень голосів.

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