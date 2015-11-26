Депутати створили ТСК з перевірки порушень під час виборів в Кривому Розі

Парламент ухвалила постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року (№3529).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 229 народних депутатів із 311, зареєстрованих у сесійній залі.

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Тексту проекту постанови на сайті парламенту немає, а повний склад ТСК у сесійній залі не оголошувався, лише зазначалося, що до складу комісії увійдуть позафракційний депутат Юрій Левченко та депутат від "Опозиційного блоку" Костянтин Павлов.

Як повідомляв УНІАН, міським головою Кривого Рогу під час другого туру виборів 15 листопада було обрано представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. За даними ЦВК, Вілкул отримав 89 тис. 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 тис. 457 голосів (48,83%).

18 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав у Facebook про відкриття кримінального провадження за ст.366 ч.1 Кримінального кодексу України (службове підроблення) щодо фактів порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів у Кривому Розі за заявою представників партії «Об’єднання «Самопоміч».

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Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у ЦВК немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів міського голови.

19 листопада Милобог звернувся до Дніпропетровського адмінсуду з вимогою скасувати постанову Криворізької МТВК про обрання Вілкула мером Кривого Рогу. Однак після відмовив Милобогу у задоволенні позову.