Євросоюз і Україна проводять у Брюсселі засідання Ради Асоціації

Як передає власний кореспондент УНІАН, з української сторони урядову делегацію очолює прем'єр-міністр Аресеній Яценюк, з європейської - верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

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Комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган перед засіданням зазначив, що сторони також обговорюватимуть питання безвізового режиму. Він нагадав, що доповідь Єврокомісії з цього питання очікується у середині грудня.

"Я не хочу передбачати результатів, але я впевнений, що ми просуваємося у правильному напрямку", - наголосив єврокомісар.

У рамках візиту Яценюка до Брюсселя заплановані також зустрічі з очільниками Євросоюзу, зокрема, президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, віце-президентом ЄК з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, єврокомісаром з питань цифрової економіки і суспільства Гюнтером Еттінгером, членом Європарламенту Елмаром Броком.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня відбудеться міні-саміт, де будуть розглянуті питання безвізового режиму та запровадження з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.