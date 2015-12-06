Порошенко анонсував міні-саміт щодо безвізового режиму і ЗВТ між Україною та ЄС

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. «Ми домовилися з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європейської ради Дональдом Туском про те, що 16 грудня пройде міні-саміт за участю обох президентів, ключових єврокомісарів, де будуть розглянуті не лише питання безвізового режиму, а й питання запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня (2016 року)», - зазначив глава держави.

Читайте такожПорошенко: Україна не питатиме дозволу Кремля на запровадження ЗВТ з Євросоюзом«Ми домовилися про те, що ні про які перенесення, ні про який тиск ні на ЄС, ні на Україну мова йти не може. Домовилися про дуже важливі переговори у галузі енергетики», - додав Порошенко.