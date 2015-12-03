Депутати Європарламенту звернулися до керівництва ЄС з проханням надати Україні безвізовий режим

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, листа на ім'я президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та профільних європейських комісарів підписав 31 європейський депутат, серед яких Пятрас Ауштрявічюс, Яцек Саріуш-Вольський, Габріеліус Ландсбергіс, Андрей Пленкович, Ребекка Хармс та інші.

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"Ми переконані, що безумовне надання Україні та Грузії, яка також домоглася значного прогресу у відповідних галузях, безвізового режиму - буде відображати справжню відданість Європейського Союзу Східному партнерству, яке є все більш актуальним з урахуванням величезного військового, політичного, економічного і пропагандистського тиску на цих асоційованих партнерів ЄС. Крім того, це зміцнить рішучість України, а також Грузії продовжувати шлях реформ, сприяючи позитивним демократичним змінам в цих країнах", - йдеться у листі.

Депутати висловили переконання, що "завдяки спільним зусиллям українські та грузинські люди стануть бенефіціарами лібералізації візового режиму вже наступного року".

У листі, зокрема, європарламентарі звернули увагу Ради та Єврокомісії на "суттєвий прогрес, досягнутий до цього часу урядом України у реалізації необхідних вимог щодо пакету, спрямованого на лібералізацію візового режиму".

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У цьому зв'язку вони зазначили "дві найважливіші сфери - боротьбу з корупцією та дискримінацією". "Це законодавство, зокрема Закон про Національне агентство України з виявлення, відстеження та управління активами, отриманих від корупції, відкриває шлях для запровадження в Україні нового інструменту у сфері боротьби з корупцією, спрямованого, в першу чергу, на покращення життя пересічних українських громадян", - пояснили вони.

Також політики вказали на впровадження антидискримінаційних поправок до Трудового кодексу, яке "довело, що українські влада та суспільство підтримують права людини у всіх їх проявах, що є обнадійливою ознакою зміцнення демократії в Україні, ініційованої революцією гідності".

"Слід зазначити, що ці закони були прийняті сильною парламентською більшістю, що тільки доводить прихильність та сильну політичну волю України щодо порядку денного Асоціації та процесу реформ", - наголосили депутати Європарламенту.