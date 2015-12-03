Єврокомісія задоволена завершенням в Україні процесу створення Антикорупційної прокуратури

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас, розповідаючи про зустріч Юнкера з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася на полях саміту ООН з питань зміни клімату 30 листопада в Парижі.

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За словами Шінаса, президент Порошенко детально «роз’яснив всі дії та кроки» у сфері лібералізації візового режиму з огляду на очікувану в середині грудня доповідь Європейської комісії з виконання Плану дій з лібералізації візового режиму.

«Реформи, спрямовані на боротьбу та запобігання корупції, залишаються ключовим пріоритетом, виконання стандартів у цій сфері дозволить Україні повністю виконати другу фазу процесу з лібералізації візового режиму», - нагадав речник ЄК.

У цьому зв’язку він зазначив, що заснування «працездатного та незалежного» офісу Антикорупційної прокуратури, а також Національного антикорупційного бюро є «ключовими умовами в цьому процесі». «У цьому зв’язку президент Порошенко поінформував президента Юнкера про призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора, який очолить Антикорупційну прокуратуру України. Президент Юнкер привітав завершення цього процесу. Призначення цього прокурора є ключовою частиною процесу заснування ефективної антикорупційної структури України та гарним кроком вперед», - зазначив Шінас щодо позиції ЄК з цього питання.

Він також повідомив про очікування Єврокомісії стосовно того, що «спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Назара Холодницького скоро розпочне свою роботу та у тісній співпраці з Національним антикорупційним бюро принесе реальний результат у сфері боротьби з корупцією в Україні».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро. 30 листопада генпрокурор Віктор Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.