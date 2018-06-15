Коаліція пішла – і навіть не обіцяла повернутися?

Сесійне засідання ВР 6 червня стало дуже коротким: розгляд наболілого питання звільнення з посади голови ФДМУ Валентини Семенюк-Самсоненко було вчергове перенесено „завдяки” непримиренній позиції „регіоналів” та несподіваній хворобі самої майбутньої кандидатки в президенти від Соцпартії. Але перед закриттям засідання спікер парламенту Арсеній Яценюк видав справжню сенсацію – оголосив, що депутат від БЮТ Ігор Рибаков та його колега з фракції НУ-НС Юрій Бут подали до апарату ВР заяви про вихід з демократичної коаліції.

Зазвичай урівноважений Яценюк виглядав при цьому доволі знервованим. Попередивши, що він не хоче давати оцінок, тим не менше, Арсеній Петрович назвав вихід депутатів з коаліції „певною зрадою”. "Я єдине, що хочу сказати: нехай ці люди спам’ятаються", - заявив голова ВР, очевидно, від хвилювання вживши замість літературної лексеми „опам’ятаються” її чернівецький варіант „спам’ятаються”.

Та й було від чого хвилюватися. Заяви двох депутатів дестабілізують і підвішують політичну ситуацію у парламенті та в Україні загалом, що не може не турбувати спікера і члена демкоаліції Арсенія Яценюка.

Звичайно, представники БЮТу (зокрема, Олег Ляшко), щосили намагаючись утримати гарну міну при поганій грі, заявляють, що юридичних наслідків вихід з коаліції двох її членів нібито не матиме, оскільки, за Конституцією, формують парламентську коаліцію парламентські фракції. А значить, і виходити з неї можуть лише фракції. Але це не конституційне положення, а висновок з нього. Можна ж зробити і інший, більш простий і житейський висновок: оскільки коаліція тепер налічує не 227, а 225 депутатів, тобто менше, ніж передбачений Конституцією мінімум у 226 депутатів, то вона є недієздатною. І яка різниця, виходила з неї фракція – чи ні. Відтак не є легітимним і створений екс-коаліцією уряд.

До речі, саме так трактують те, що сталося, регіонали: заступник голови фракції ПР Олександр Єфремов зловтішно заявив, що уряд Юлії Тимошенко тепер у повному складі став „виконуючими обов’язки”.

Уявімо собі, що так само потрактує те, що сталося, Президент Віктор Ющенко. Тоді з його боку буде логічним у зв’язку з недостатнім кількісним складом коаліції розпочати відлік тих 30-ти днів, протягом котрих Верховна Рада має сформувати нову коаліцію, і 60-ти днів, які Основний Закон відпускає на формування нового уряду. Звичайно, глава президентського Секретаріату Віктор Балога заявив сьогодні, що коаліція без виходу з неї фракції НУ-НС ще не розвалилася. Але ж відомо, що колишні есдеки зберігають хитрість та підступність. Поки Балога робить подібні заяви, юрвідділ СП може напружено готувати юридичне обґрунтування прямо протилежних висновків.

Отже, лічильник може почати клацати вже завтра. І що далі? Подавати на Президента до суду? У цьому випадку доведеться подавати саме до Конституційного Суду, куди позавчора глава держави передбачливо посадив трьох „своїх” людей, які, на думку експертів, забезпечать йому в КС стійку більшість.

Повернути Рибакова та Бута до „рідних” фракцій навряд чи реально. Оглядачі анітрохи не здивуються, якщо Ігор Рибаков, якому приписують постійні контакти з Балогою, раптом змінить Валерія Хорошковського на посту головного митника країни. Кажуть, депутат давно мріяв про цю „смачну” посаду. Чи випадково у заяві Рибакова про вихід з коаліції йдеться саме про масштабну корупцію у вищих ланках уряду, а особливо – у Державній митній службі?

Цікаво буде подивитися і на подальшу кар’єру Юрія Бута. Останній, до речі, мотивував свій вчинок тим, що БЮТ перетворив коаліцію на „інструмент протидії Президенту”. Може, побачимо принципово пропрезидентського політика, громадянина України з 2002 року, колишнього директора Центру міжнародних проектів і співробітництва Російської академії державної службипри президенті Росії, в Секретаріаті Президента України?

Закону про імперативний мандат як не було, так і немає. Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко обіцяє, що наступного тижня це питання буде піднято у ВР. Але навіть якщо уявити собі, що парламент раптом оперативно проголосує за перетворення депутатів на безсловесних рабів парткерівництва (відставний генерал СБУ, бютівець Андрій Кожем’якін обіцяв, що нестачу двох голосів у коаліції при голосуваннях перекриє позакоаліційний нашоукраїнець Іван Плющ), то цей закон зворотної сили не матиме. Тому вигнання Рибакова і Бута з парламенту і заміна їх на лояльних членів списку виглядають практично неймовірними. Обидва Кириленки можуть скільки завгодно звертатися до совісті двох „відступників” і закликати здати мандати. Ефект подібних волань ми вже бачили півтора роки тому, коли депутати з тодішньої демкоаліції перебігали до Януковича. Він дорівнював нулю.

А нова демократична коаліція може бути створена лише в тому разі, якщо туди ввійде фракція Блоку Литвина. Але не видно жодних мотивів, з яких литвинівці позбавили б себе „золотої акції” (вочевидь, дуже золотої!) при багатьох ключових голосуваннях та можливості, абсолютно ні за що не відповідаючи, гостро критикувати і владу, і опозицію, підвищуючи і без того непоганий останнім часом рейтинг.

Недемократична коаліція теж виглядає нереально, оскільки у фракції НУ-НС не спостерігається 37-ми депутатів, які б погодилися на „ширку” з регіоналами. Фракція може входити до коаліції, лише проголосувавши більшістю голосів (у НУ-НСі 72 депутати, тому потрібен 36+1 голос). За оцінками політологів, прихильників „ширки” там не більше 20-ти.

Тому формування будь-якої нової коаліції протягом 30-ти днів є більше ніж сумнівним. Згідно з Конституцією, Президент, коли спливе місячний термін, набуде права розпустити Верховну Раду. Але скористатися ним поки що не зможе, оскільки та сама Конституція забороняє робити це протягом року після позачергових виборів.

Зате Президент зможе призначати указами виконувачів обов’язків прем’єр-міністра і решти членів нелегітимного уряду. Чи буде це законно? На це питання дасть відповідь Конституційний Суд. І ця відповідь виглядає цілком прогнозованою.

В такій ситуації ніяка така коаліція главі держави не буде потрібною. Він триматиме підвішеним парламент невизначений термін, сформує уряд лояльних „виконувачів обов’язків” і отримає всі можливості накопичення ресурсів і підготовки до подальших політичних баталій.

P.S. Коли цей матеріал уже був написаний, з`явилася заява Президента Віктора Ющенка стосовно того, що вихід з коаліції двох депутатів не є підставою для її розпаду. "Коаліція дієздатна, вона продовжить свою роботу", - сказав Ющенко. А якщо не продовжить? Якщо доведе свою недієздатність? Політичні ситуації часто-густо змінюються з калейдоскопічною швидкістю. За одними заявами можуть з`явитися наступні - і зовсім іншого змісту.

Микола Писарчук