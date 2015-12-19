Венеціанська комісія визнала закон про декомунізацію недемократичним

Український закон про декомунізацію не відповідає стандартам Ради Європи. Таке рішення в п’ятницю ухвалила Європейська комісія "За демократію через право" (більше відома як Венеціанська комісія).

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Про це повідомили в прес-службі РЄ, пише "Європейська правда".

Рада Європи надала Києву низку рекомендацій, які дозволять привести закон у відповідність до стандартів Ради Європи, водночас зберігши його основне завдання щодо заборони комуністичної та націонал-соціалістичної пропаганди.

В РЄ підкреслили, що у Венеції 18 грудня був ухвалений спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ – інституції, яка найбільш відома через спостереження за виборами.

ВК та БДІПЛ визнають право України заборонити чи навіть криміналізувати певну символіку або пропаганду тоталітарних режимів, та попереджає, що в нинішньому формулюванні закон може призвести до порушення права на свободу висловлювання.

Зокрема, Київ закликали точніше визначити термін "пропаганда" – таким чином, щоби це визначення "стосувалося лише чогось більшого, аніж простого вираження думок чи ідей". Також у ВК та БДВПЛ звернули увагу на відмінність підходів до нацизму та комунізму в українському законі.

Окрема тема для зауважень – передбачені покарання.

"Експерти зазначають, що закон містить суворі та непропорційні санкції (щодо порушників)... Кримінальна відповідальність повинна бути лише щодо дій, які становлять небезпеку для суспільства", - пояснили в РЄ.

В прес-службі навели також цитування спільного висновку ВК та БДІПЛ: "Звичайна демонстрація (забороненої) символіки або використання назви не повинні призводити до ув’язнення (порушника)". Міжнародні організації закликали Україну переглянути норми про кримінальне покарання.

Окреме зауваження стосується заборони політичних сил, які порушують закон "Про засудження тоталітарних режимів". "Заборона таким партіям брати участь у виборах чи їх розпуск має бути останнім засобом впливу і застосовуватися лише у виключних випадках", - йдеться у висновку, схваленому у Венеції.

Ще одна проблема – можливість кримінального переслідування журналістів і фактичного запровадження державної цензури, включно із закриттям ЗМІ, якщо буде вирішено, що вони долучені до "пропаганди"

Українська сторона висловила готовність до перегляду закону у відповідності до рекомендацій, стверджують у Раді Європи.

Повний текст висновку ВК буде оприлюднений в понеділок, 21 грудня.

Нагадаємо, закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" Рада схвалила 9 квітня 2015 року, він набув чинності в травні. На його підставі суд уже заборонив діяльність Комуністичної партії.