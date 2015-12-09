На Житомирщині демонтували 35 пам'ятників комуністичного режиму

У Житомирській області станом на 1 грудня в рамках декомунізації демонтовано 35 пам'ятних знаків та пам'ятників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як уточнили в прес-службі, для повного виконання вимог закону про декомунізацію в області залишається демонтувати ще 25 пам'ятних знаків та пам'ятників.

Також за даними ОДА, в області вже перейменовано 426 об'єкти топоніміки, а залишається перейменувати ще 292 об'єкта.

Зокрема, в області досі лишаються не перейменованими 26 населених пунктів та 2 райони, які носять назви, пов'язані з більшовицько-комуністичним минулим України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п.

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Серед іншого, згідно із законом, місцеві органи влади в 6-місячний термін від дня набуття чинності цим законом в установленому порядку мають здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади в Компартії, вищих органах влади і управління СРСР, УРСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подіям, пов'язаним з діяльністю Компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників руху за незалежність України у XX столітті.