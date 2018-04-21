Президент отримав ”четвірку” за прозорість

У липні інтегрований індекс прозорості влади в Україні, який визначає УНІАН, дещо знизився порівняно з червнем.

Про це свідчать результати опитування 4 фокус-груп, проведених УНІАН в рамках проекту “УНІАН – Прозора влада”, який реалізується за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні

У липні цей індекс становив 4,075 бали проти 4,9 балів у червні.

Рівень прозорості центральних владних інституцій у липні становив:

Верховна Рада України – 4,5 бали (у червні – 5,82)

Національний банк України – 4,5 (у червні – 4,92)

Президент України та Секретаріат Президента – 4,2 (у червні – 4,81)

Кабінет Міністрів України – 4,3 (у червні – 4,7)

Рада національної безпеки та оборони України – 3,0 (у червні – 4,16).

Інтегрований індекс прозорості міністерств та центральних органів лади зі спеціальним статусом у липні становив (за рівнем його зниження):

Міністерство закордонних справ – 4,8 бала (у червні – 5,89)

Міністерство фінансів – 4,8 (у червні – 5,04)

Міністерство оборони – 4,7 (у червні – 5,34)

Міністерство економіки – 4,6 (у червні – 4,89)

Міністерство юстиції – 4,5 (у червні – 5,26)

Міністерство внутрішніх справ – 4,4 (у червні – 4,78)

Фонд державного майна – 4,3 (у червні – 4,74)

Міністерство охорони навколишнього середовища – 4,1 (у червні – 4,37)

Антимонопольний комітет – 4,0 (у червні – 3,95)

Пенсійний фонд – 3,9 (у червні – 4,45)

Міністерство охорони здоров’я – 3,9 (у червні – 4,27)

Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку – 3,7 (у червні – 4,04)

Державна податкова адміністрація – 3,7 (у червні – 4,04)

Державна митна служба – 3,4 (у червні – 3,55)

Міністерство палива та енергетики – 3,2 (у червні – 3,28).

Для визначення інтегрованого індексу відкритості центральних органів влади були опитані 4 фокус-групи.

Індекс-1 визначили експерти - економісти, політологи, соціологи, працівники аналітичних центрів, тобто люди, які професійно працюють з інформацією про органи влади, контактують з владними структурами безпосередньо, отже, можуть оцінити ступінь їх відкритості, відповідальності і підзвітності суспільству.

Індекс-2 визначався як середньоарифметичне усіх оцінок, даних членами фокус-групи журналістів на підставі чотирьох критеріїв: оперативність та об`єктивність інформування ЗМІ прес-службою відомства; прозорість і демократичність для ЗМІ умов акредитації; доступність для ЗМІ керівників відомства та його фахівців; системність інформування ЗМІ, а через них – підзвітність громадськості (наявність регулярних брифінгів, організація відвідин відомства журналістами тощо).

Індекс-3 визначався як середньоарифметичне усіх оцінок під час заочного електронного голосування відвідувачів сайту УНІАН.

Індекс-4 визначався за результатами щомісячного соціологічного опитування 1500 киян.

Інтегрований індекс відкритості центральних органів влади визначався за допомогою усіх чотирьох індексів-оцінок за формулою: Інд.-інтегр. = (Інд.-1 х 1,2 + Інд.-2 х 1,1 + Інд.-3 х 1,0 + Інд.-4 х 1,0):4. Тобто, коефіцієнти підвищують значення оцінок експертів (у 1,2 рази, тобто на 20%) і журналістів (у 1,1 рази, тобто на 10%), порівняно із більш суб’єктивними оцінками перехожих і користувачів Інтернет.