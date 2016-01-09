Кравчук: Можна запропонувати офіційний особливий статус східним територіям

Про це він сказав в інтерв’ю на 5 каналі, передає Українська правда.

Підсумовуючи досягнення минулого року, Кравчук зазначив: "Ми йшли вперед і визначилися (зі стратегічним курсом – ред.) – це добре. Але ми не визначилися в основному: як завершити війну на сході".

"Європейський наш вибір, безвізовий режим, зона вільної торгівлі і все інше – вони не визначають найголовнішого: як припинити вбивство, кров, смерть на сході. І Мінські угоди цього не вирішать ніколи", - вважає він.

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"Мінські угоди вирішують поточні питання: як відвести важку зброю, як зробити обмін полоненими, як розмінувати якусь територію – це поточні питання АТО. А стратегічне питання, як відновити територіальну цілісність України, як відновити її суверенітет на всій території – Мінські угоди цього не вирішують", - додав Кравчук.

Він вважає, що можна запропонувати не лише державну автономію для Криму у складі України, а й офіційний особливий статус східним територіям.

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"Не треба боятися особливого статусу Донбасу…", - сказав екс-президент.

На зауваження про те, що риторика про "особливий статус" використовується не для того, щоб зберегти ці території у складі України, а для того, щоб Росія могла на них впливати, Кравчук відповів:

"Якщо у нинішній ситуації, коли йде війна, коли не вирішено питання принципово, коли ми не визначили політично і світова співдружність не визначилася щодо цього в широкому, глобальному плані, коли ми не маємо реальних гарантій, – не таких, як Будапештський меморандум, – не маємо відповідних гарантій Росії… Треба сісти і дуже серйозно працювати".

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"Якщо ми будемо продовжувати наполягати на тому, що ми все рівно переможемо на Донбасі, там кінця війни не буде", - вважає Кравчук.