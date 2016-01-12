Представник РФ у контактній групі Гризлов приїхав до Києва за особистим запрошенням Порошенка - ЗМІ

Саме тому для його літака був оперативно забезпечений повітряний коридор і дозвіл на посадку, передає джерело ZN.UA.

Наголошується, що метою цієї зустрічі було обговорення головних пунктів у відносинах Москви з Києвом. За даними джерела, Гризлов отримав санкцію Володимира Путіна на цю розмову.

Повідомляється, що зустріч Порошенка з Гризловим почалася після повернення президента з Тернополя, яке сталося приблизно о 22:00. Закінчилася зустріч, за даними джерела, о першій ночі, після чого Гризлов відбув в аеропорт і о другій годині ночі вилетів з "Борисполя".

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Джерело також повідомило, що однією з тем переговорів були конституційні зміни, які повинні бути внесені на голосування українського парламенту до кінця поточної сесії.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Київ прибув представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

Колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі 26 грудня 2015 року. Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.