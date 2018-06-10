Економічні експерти передрікають Україні важкі часи

Зіпсувало настрій урядові на минулому тижні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s. Воно хоч і підтвердило короткострокові рейтинги України на рівні В за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг країни uaAA за національною шкалою, але знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+ і довгостроковий рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. До того ж, що цікаво, серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи задля боротьби з інфляцією, тоді як в Україні в травні мало місце істотне зниження темпів зростання споживчих цін, і уряд оголосив про звабливі інфляційні перспективи на червень.

Реакція прем`єр-міністра Юлії Тимошенко на таку звістку від S&P була досить нервовою. «Усе це доволі умовні і суб`єктивні речі. Це не єдине рейтингове агентство в світі», - заявила вона, підкресливши при цьому, що результати різних компаній дуже часто істотно відрізняються. Об`єктивною ж оцінкою роботи українського уряду Тимошенко назвала високі економічні результати, досягнуті за 5 місяців.

Треба сказати, що Юлія Тимошенко має причини прохолодно ставитися до реляцій про діяльність уряду під її керівництвом від агентства Standard & Poor’s. Нагадаємо, в квітні 2007 року, коли Президент Ющенко ухвалив рішення про розпуск Верховної Ради, ця міжнародна компанія переглянула прогноз рейтингу України зі «стабільного» на «негативний». І тоді аналітики S&P висловили припущення, що в разі проведення в Україні дострокових виборів навряд чи буде сформовано уряд, орієнтований на проведення необхідних країні реформ. Особливо вони побоювалися приходу до влади Юлії Тимошенко, віщуючи в цьому випадку значне зростання цін на газ, імпортований для потреб промисловості з Росії. Проте інше світове рейтингове агентство Fitch не зважило тоді за потрібне переглядати ні рейтинги, ні прогнози рейтингів України, і, можливо, зокрема ця обставина пояснює сенс натяку Тимошенко про «результати різних компаній».

Справді, такі неприхильні, в першу чергу, політичні міркування експертів S&P щодо персони Юлії Тимошенко, які до того ж ще й стають підставою для погіршення фінансових рейтингів, виглядають, щонайменше, дивно. Тож треба сказати кілька слів про саме агентство та його діяльність.

Компанія Standard & Poor’s утворилася в результаті злиття в 1941 році двох корпорацій: Standard Statistics і Poor’s Publishing Company. S&P надає рейтинги за міжнародною шкалою (за зобов`язаннями в національній і іноземній валюті), а для деяких країн і за національною шкалою. Агентство використовує національні шкали в Швеції, Франції, Канаді, Австралії, Мексиці, Аргентині, Бразилії, на Тайвані, в Росії (з 2001 р.), в Казахстані (з 2004 р.), і в Україні (з 2005 р.). Йдеться про кредитний рейтинг, що втілює думку агентства щодо спроможності й готовності боржника (емітента) вчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов`язання. Емітентами можуть бути як уряди країн, так і компанії, банки, підприємства житлово-комунальної сфери, страхові організації, фонди, загалом, всі, хто в процесі своєї економічної діяльності бере у борг.

Згідно з інформацією від представників самої компанії, в штаті Standard & Poor’s сьогодні налічується більше 6,5 тисяч співробітників, які працюють в офісах компанії, розташованих в 22 країні світу; серед них — більше 1500 аналітиків.

Нарешті, одна важлива деталь. У країнах СНД агентство має лише одне представництво. Воно іменується представництвом компанії Standard & Poor’s в Росії і СНД (20 аналітиків на постійній основі), а його офіс розташований у Москві. І можливо з огляду на останню обставину виникають сумніву в політичній неупередженості деяких висновків агентства. Адже якби представництво S&P в СНД розташовувалося не в Москві, а, скажімо, в Києві чи Тбілісі, то не були б в цьому випадку оцінки агентства щодо, зокрема, України дещо іншими?..

До речі, претензії в частині об`єктивності рейтингів агентства S&P висловлюють і уряди інших держав. Наприклад, як нещодавно стало відомо, Комісія з цінних паперів і бірж США (Securities and Exchange Commission – SEC), можливо, рекомендує заборонити трьом рейтинговим агентствам, серед яких і Standard & Poor’s, консультувати інвестиційні банки з питань отримання високих рейтингів для цінних паперів, забезпечених активами. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела. SEC вже з минулого року розслідує діяльність цих кредитних рейтингових агентств і прагне ліквідувати конфлікт інтересів між агентствами і інвестиційними банками, які платять агентствам за надання рейтингів цінним паперам. Нові рекомендації SEC можуть також включати розкриття інформації про те, наскільки точно рейтинги оцінювали ризик дефолтів.

Загалом, український уряд має причини ставитися до оприлюднених нещодавно висновків агентства Standard & Poor’s з деякою «обережністю». Проте так уже збіглося, днями несприятливі економічні прогнози для Києва оприлюднила ще одна міжнародна організація. Точніше, ці оцінки стосувалися кількох держав, але серед них і України.

Минулого тижня Світовий Банк оприлюднив доповідь«Фінансування Глобального Розвитку» , в якому міститься висновок, що держави, які розвиваються і найактивніше позичають гроші на зовнішніх ринках, - серед них Росія, Україна і Казахстан - ризикують більше за інших постраждати від світової фінансової кризи.

У доповіді зазначено, що в 2007 році обсяг прямих інвестицій в світі становив $1,7 трлн., з них $471 млрд. одержали країни, що розвиваються. Тут лідерами стали Китай (одержав $84 млрд.), Росія ($22 млрд.) і Бразилія ($16 млрд.), а до десятки найбільших одержувачів прямих інвестицій також ввійшла Україна ($9,9 млрд., 9-е місце). Щодо обсягу іноземних кредитів на першому місці виявилася Росія (російські фірми одержали $89,1 млрд.), а Україна замкнула першу десятку ($7,2 млрд.).

У зв`язку з цим ВБ попереджає, що держави, які найактивніше позичають гроші на зовнішніх ринках (до таких належать Росія, Казахстан і Україна), повинні бути особливо обережні, оскільки їм може загрожувати криза ліквідності. У документі зазначено, що багато українських компаній залежать від іноземних інвестицій, і при цьому вони не розуміють, що ситуація в світі дуже змінилася. Незабаром багато зарубіжних компаній скоротять свої вкладення до України, і тоді це може дуже негативно позначитися на розвитку української економіки.

Звичайно, це вельми тривожний сигнал для України від Світового банку, хоча стосується він лише конкретної фінансової проблеми, яка не залежить до того ж від українського уряду. Але наприкінці минулого року СБ оприлюднив доволі великий документ, в якому містилися рекомендації вже безпосередньо українському урядові та прогнози на випадок їх невиконання.

Серед них містилися, зокрема, і побажання СБ майбутньому українському урядові щодо необхідності пригальмувати соціальні витрати і збільшити вік виходу на пенсію українців. При цьому СБ попередив, що якщо до порад його експертів не дослухаються, то в Україні припиниться економічне зростання, а інфляційні процеси набудуть загрозливих форм. Але в умовах безперервних в Україні де-факто виборчих кампаній жоден уряд, звісно, не буде виконувати таких рекомендацій.

Цими днями оприлюднив свій річний звіт про українську економіку ще й Міжнародний валютний фонд. У ньому також повідомляється про наявність в країні економічних ризиків.

«Висока інфляція і збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу відображають нестабільність на світових товарних ринках за наявності високого внутрішнього попиту», - йдеться в документі. МВФ звертає увагу української влади на зростання кредитування на внутрішньому ринку, включаючи кредитування у валюті, що в умовах високих цін на житло збільшує ризики. У звіті також наголошується, що невизначеність з перспективами економічного зростання в Україні через світову фінансову кризу вимагають зміцнення фінансової дисципліни.

Звичайно, уряду Юлії Тимошенко сьогодні є що сказати про досягнення в економіці. Лише у зовнішній торгівлі показники не дають оптимізму – негативне сальдо торгівлі товарами і послугами в I кварталі 2008 року зросло в 2,8 раза, досягши 3 854,7 млн. дол. Водночас у травні продемонстрований рекордний за 5 місяців приріст реального ВВП (7,2%), з початку року спостерігаються чудові показники з надходжень до бюджету і зростання прямих іноземних інвестицій. Щодо ж зростання цін Юлія Тимошенко днями заявила про очікувану в червні навіть дефляціюна рівні 0,7%. Але все це – поточна ситуація. А ось про перспективи української економіки іноземні експерти, як бачимо, в один голос кажуть у мінорних тонах. Утім, прогнози зазначених міжнародних організацій щодо України справджуються далеко не завжди.

Юрій Глухов