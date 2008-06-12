В Україні очікується дефляція 0,7% - Тимошенко

У червні в Україні очікується дефляція 0,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Запоріжжі під час наради з адміністративно-господарським активом області.

«В цілому по Україні ми чекаємо показник мінус 0,7», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. В Україні у травні до квітня 2008 року зростання інфляції склало 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%.

З початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін склало 14,6%.

Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.