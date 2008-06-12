Standard&Poor's через інфляцію знизило довгостроковий рейтинг України
16:24, 12 червня 2008Суспільство
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Короткострокові рейтинги підтвердили
Рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.
Про це повідомляє міжнародне агентство фінансових новин Thomson Financial з посиланням на прес-реліз S&P.
Крім того, Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Прогноз рейтингів - стабільний.
Серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи щодо боротьби з інфляцією.
Standard&Poor`s також підтвердив короткострокові рейтинги України на рівні В за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг країни uaAA за національною шкалою.
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