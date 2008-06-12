Standard&Poor's через інфляцію знизило довгостроковий рейтинг України

Рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.

Про це повідомляє міжнародне агентство фінансових новин Thomson Financial з посиланням на прес-реліз S&P.

Крім того, Standard&Poor`s знизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Прогноз рейтингів - стабільний.

Серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи щодо боротьби з інфляцією.

Standard&Poor`s також підтвердив короткострокові рейтинги України на рівні В за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг країни uaAA за національною шкалою.