Тимошенко вважає, що в Standard&Poor's зрізали їй оцінку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає зниження агентством Standard&Poor`s довгострокового рейтингу України умовним і суб`єктивним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Запорізькій області.

«Все це достатньо умовні і суб`єктивні речі… Це не єдине рейтингове агентство в світі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, порівнявши результати рейтингового агентства з даними соцопитування. При цьому вона підкреслила, що результати соцопитувань, що проводяться різними компаніями, дуже часто істотно відрізняються.

Об`єктивною оцінкою роботи українського уряду прем’єр назвала високі економічні результати, досягнуті за 5 місяців. Зокрема те, що кількість інвестицій в Україну з січня по червень збільшилася в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. «Ось це і є оцінка рейтингу України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Standard&Poor`s понизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.

Крім того, Standard&Poor`s понизило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Прогноз рейтингів - стабільний.

Серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи по боротьбі з інфляцією.

Standard&Poor`s також підтвердило короткострокові рейтинги України на рівні В за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті, а також рейтинг країни uaAA за національною шкалою.