Луценко: Провести будь-який закон при нинішній недовірі до уряду в парламенті є неможливим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Луценко зазначив, що сьогодні було почуто “багато гірких слів і гіркої правди”. “Прем'єр-міністр має зробити висновки. Все в його руках. Він може піти у відставку сам. Він може запропонувати створити нову більшість і новий уряд. Все зараз знаходиться у розпорядженні прем'єр-міністра Яценюка. Але парламент з цим урядом не вірить у можливість розвитку України”, - сказав депутат.

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Луценко наголосив, що “провести будь-який закон при нинішній обстановці недовіри до уряду у парламенті є неможливим”.

Говорячи про Яценюка парламентар висловив переконання, що “у нього є декілька варіантів: піти у відставку самому разом з усім урядом, або сісти за стіл переговорів з керівниками фракцій і створити абсолютно новий уряд”. “Але йдеться не лише про зміну облич, але ми ще вимагаємо і нових методів. Робити вигляд, що далі можна працювати так, як працювали останні два роки після Майдану, неможливо”, - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко виступив із зверненням, у якому наголошував на необхідності «повного перезавантаження уряду».

Учора, 15 лютого, народний депутат від БПП Сергій Лещенко після засідання фракції за участю Порошенка та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка повідомив журналістам, що фракція БПП вирішила визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку. «І в разі, якщо буде поставлено питання, то будемо голосувати за відставку», - сказав парламентар.