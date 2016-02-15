Фракція БПП визнала роботу Кабміну Яценюка незадовільною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Сергій Лещенко в коментарі журналістам після засідання фракції за участю президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Було прийнято рішення визнати роботу незадовільною, рішення фракції. Вирішено доручити депутатам взяти підписні листи для збору підписів", - сказав Лещенко.

Він додав, що фракція вирішила окремо збирати підписи.

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"І в разі, якщо буде поставлено питання, то будемо голосувати за відставку", - сказав парламентарій.

Аналогічну інформацію підтвердив у своєму Facebook депутат від БПП Володимир Ар'єв.

Відповідаючи на запитання щодо голосування фракції з даного питання Лещенко зазначив, що один депутат був проти і 9 утрималися.

"Був Порошенко десь годину, потім він пішов. Хвилин за десять зайшов Яценюк, десь годину (побув на фракції – УНІАН). Потім Яценюк пішов, а потім вже рішення ухвалювалося фракцією", - сказав депутат.

За словами народного депутата від БПП Сергія Капліна, проти відставки прем’єра проголосував депутат Юрій Соловей.

Водночас, як пише "Українська правда", повідомляється, що зустріч Порошенка звелася до того, що він не висловив чіткої позиції щодо уряду і ретранслював депутатам ризики та позицію західних партнерів. Ключове, що просив президент - проголосувати за 8 законопроектів, які необхідні для безвізового режиму і співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Я не буду на вас тиснути, прийшов вас послухати", - сказав він депутатам, відповідаючи на запитання щодо відставки уряду.

Порошенко сказав, що питання відставки Кабміну не можна не піднімати, оскільки це турбує суспільство, але лишається на розсуд депутатів. Він також додав, що не допустить дострокових парламентських виборів.

Після цього з депутатами зустрівся Яценюк. Він відповідав на запитання депутатів, здебільшого вузькогалузеві.

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Під час спілкування з фракцією прем'єр висловив думку, що "ми йдемо, як барани, у 2005 рік, тоді тільки війни не було".

На це голова фракції БПП Юрій Луценко відповів, що "тоді президент був непопулярною політичною фігурою, який відправляв у відставку популярного прем’єра, а зараз президент - найпопулярніша фігура".