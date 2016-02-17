Держдеп відправив Кремлю "сигнал" щодо Сирії: "Доведіть ділом або заткніться"

Представник Держдепартаменту Марк Тонер заявив у вівторок, що США хочуть побачити певний «прогрес», але «не можуть категорично стверджувати», що припинення бойових дій почнеться в ці терміни.

"Ми заявили минулого тижня і повторимо на цьому тижні: "Доведіть ділом або заткніться". Росія пообіцяла, внесла в заяву Міжнародної групи підтримки Сирії минулого тижня положення про те, що бойові дії повинні припинитися. Вони повинні вплинути на сирійський режим, щоб це відбулося», – сказав Тонер.

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Він закликав Росію, яка завдає ударів по цілях на півночі Сирії, внести свій вклад.

Представник Держдепартаменту засудив атаки Москви на лікарні і цивільних осіб як «неприйнятні» і відкинув заяви Росії про її непричетність до цих ударів.

«Це були російські літаки, і вони завдали ці удари. Росія постачає сирійські ВПС, але ми впевнені в своїх оцінках, що ці удари завдала Росія», – заявив Тонер.

Як повідомляв УНІАН, три лікарні в містах на півночі Сирії, що знаходяться під контролем повстанців, піддалися авіаударам, в результаті яких загинули понад 10 осіб.

Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" і турецька влада заявляє, що за обстрілом стоїть російська авіація або ВВС сирійських урядових сил.

Нагадаємо, в Мюнхені 12 лютого було домовлено про встановлення перемир'я у Сирії протягом тижня.