Ердоган розповів про цілі "нелюдської операції" Росії на півночі Сирії

МЗС Туреччини раніше висловилося ще жорсткіше, рішуче засудивши Росію за дії, які відповідно до міжнародного права можна охарактеризувати як «військові злочини.

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Мова йшла про обстріл гуманітарних об'єктів на півночі Сирії, де урядова армія при підтримці бойової авіації РФ, а також курдського ополчення наступає на місто Алеппо, передає Росбалт за інформацією Reuters.

Сам Ердоган сьогодні заявив, що метою «нелюдської операції» Росії і армії Башара Асада на півночі Сирії було створити коридор для курдів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Турецької Республіки Ахмет Давутоглу заявляє, що Росія та терористичні угруповання, в першу чергу ІДІЛ, винні у багатьох злочинах проти людства.