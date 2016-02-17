Ердоган розповів про цілі "нелюдської операції" Росії на півночі Сирії

14:43, 17 лютого 2016
Світ
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РФ завмерла на грані того, щоб почати здійснювати «військові злочини» в Сирії, заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган.

REUTERS

МЗС Туреччини раніше висловилося ще жорсткіше, рішуче засудивши Росію за дії, які відповідно до міжнародного права можна охарактеризувати як «військові злочини.

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Мова йшла про обстріл гуманітарних об'єктів на півночі Сирії, де урядова армія при підтримці бойової авіації РФ, а також курдського ополчення наступає на місто Алеппо, передає Росбалт за інформацією Reuters.

Сам Ердоган сьогодні заявив, що метою «нелюдської операції» Росії і армії Башара Асада на півночі Сирії було створити коридор для курдів.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Турецької Республіки Ахмет Давутоглу заявляє, що Росія та терористичні угруповання, в першу чергу ІДІЛ, винні у багатьох злочинах проти людства.

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