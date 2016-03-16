Нуланд: Порошенко, Яценюк та Рада мають об'єднатися задля урядової програми реформ

Заявила Вікторія Нуланд у своєму виступі перед Комітетом у закордонних справах Сенату на спеціальному засіданні «Українські реформи два роки після Майдану і російського вторгнення» 15 березня.

«Саме тому, що українці працювали так важко і так так багато зробили, їхні лідери повинні залишатися єдиними і триматися курсу. І саме тому, що вже проведені реформи вже зараз вдарять по кишенях тих, хто нечесно заробив свої статки, та відрізає шляхи корупції, сили, які прагнуть реваншу, завдають удари у відповідь», - заявила вона.

Вікторія Нуланд наголосила, що є «хороші новини» з України. «З часу моєї останньої доповіді перед Комітетом щість місяців тому Україна відчутно стабілізувала свою валюту і відновлювала власні резерви, відчувається певне економічне зростання, пройшла свою першу зиму без залежності від газу "Газпрому", ухвалила бюджет на 2016 рік, узгоджений з вимогами МВФ, призначила нове правління НАК "Нафтогаз", побила власний рекорд з експорту зерна, створила незалежне Антикорупційне Бюро та антикорупційного прокурора, і почала процес децентралізації влади та бюджетних ресурсів до місцевих громад, аби покращити сервіси та механізми врядування для громадян», - підкреслила вона.

«Але насамперед Президент Порошенко, Прем'єр-міністр Яценюк та Верховна Рада мають об'єднатися задля урядової програми реформ, яка втілює вимоги Майдану: прозора політика, правосуддя, припинення політики "все або нічого" і підкилимних домовленостей, і дежравні інституції, які служать українським громадянам, а не використовують та експлуатують їх».