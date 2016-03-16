Профільний комітет Ради підтримав постанову про звільнення Шокіна з посади глави ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні комітету. Так, 10 членів комітету проголосували "за", 4 - "проти", а троє - утрималися.

На засіданні профільного комітету проект постанови щодо звільнення Шокіна представив представник президента у ВР, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Степан Кубів.

Під час обговорення члени комітету відзначили низькі рейтинги довіри до генпрокурора Шокіна, а також те, що він відвідував засідання комітету лише один раз. Водночас кілька депутатів висловилися і на підтримку Шокіна.

Крім того, деякі депутати висловилися за необхідність все ж заслухати звіт генпрокурора за засіданні комітету.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений главою держави проект постанови про надання згоди на звільнення йШокіна з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.

Між тим сьогодні, 16 березня, в ГПУ заявили, що у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів за відставку Шокіна.

"Офіційно вам повідомляю, що, за нашою інформацією, голосів для відставки Віктора Шокіна в залі (ВР - УНІАН) немає", - заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Але слово все-таки за Верховною Радою України. Ми впевнені, що парламентський комітет однозначно відповідне рішення винесе в зал. За Конституцією, остаточне рішення приймає ВР. Якщо вона задовольнить прохання Віктора Миколайовича, він буде звільнений, якщо ні – то він продовжить працювати на посаді генерального прокурора України", - додав Куценко.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.