Як Азаров і К° провалили відставку Тимошенко

Верховна Рада весело, з вогником намагалася відправити у відставку прем’єр-міністра Юлію Тимошенко. Литвин поскупився на бісер... для колег. Бютівці старалися пояснити Азарову, чому цей уряд ще телят не дочекався. А той “в голові” рахував гній, та все переживав, де його взяти, щоб задовольнити “апетити” Тимошенко у сфері виробництва біогазу. Та ще й наполягав, що його цифри про виробництво гною відповідають дійсності...

Спікер парламенту Арсеній Яценюк, схоже, вже притерпівся до численних блокувань. Тільки й зауважив: “З подивом я побачив, на короткий період часу знову заблоковану трибуну. Коли ви вже наблокуєтесь? То одні, то другі”. Та й оголосив початок розгляду питань порядку денного. Але розгляду не вийшло. Вийшло ганебне зведення рахунків у сесійній залі. Натомість тим, хто нічого не тямить у параметрах бюджету, статтях та параграфах, було хоч над чим посміятись.

Лідер блоку свого імені Володимир Литвин першими ж словами з трибуни недвозначно натякнув залі, що вважає всіх присутніх... свинями. Ну, майже всіх: “Шановні, я хочу сказати там деяким реплікам, я не збираюся розкидати бісер, особливо коли нема перед ким його розкидати”. Та напророкував “безславне завершення другої сесії Верховної Ради”. Власне, саме так і сталося.

Регіонал Анатолій Кінах як представник головної факції трудоголиків у парламенті заявив, що вони “готові працювати 24 години на добу”, але за умови, що “результат повинен бути спрямований на розвиток, а не на чергові популістські політичні…” Оратора перервали оплесками.

Лідер комуністів Петро Симоненко, як зазвичай, рубав словами повітря: “В помаранчевой команде постоянно грызутся: Президент ведет борьбу с Кабинетом Министров, хотя в прошлом году на Европейской площади клялся, что он приводит во власть помаранчевую команду, которую он лично возглавляет. Кто и как возглавляет, мы видим с вами: внес проект изменений в бюджет, а сам сбежал в Швейцарию”. Головний комуніст договорився до того, що результатом політичної боротьби в Україні є... “реабилитация фашистов” та “фашизация общества”. А ще оголосив про появу нової загрози для України – це “по сути дела галицко-бандеровская оккупация страны”. “И это осуществляется под руководством Президента страны”. Щоправда, головному комуністові забракло часу, щоб пояснити, яким чином перераховані ризики пов’язані з питаннями ймовірної відставки уряду Тимошенко та ухвалення змін до держбюджету на 2008 рік.

В’ячеслав Кириленко намагався переконати залу, що два бюджети в один день, та ще й в останній день сесії ВР – нормальна річ. І все буде о’кей, але за умови, що Тимошенко задовольнить усі вимоги Ющенка до головного фінансового документа. “Да, два проекти. Це що, трагедія? Ми думаємо, ні. Усі принципові президентські положення повинні бути враховані в урядовому законопроекті”. На додаток лідер НУ–НС натякнув, що в коаліції не все гаразд. “Якщо наші партнери по коаліції будуть виконувати коаліційну угоду, ми будемо разом далі працювати як єдина команда. Це проста формула, і вона потребує лише щоденного виконання”.

Микола Азаров, на якого регіонали навісили завдання повалення уряду Тимошенко, розпочав свій виступ з наїзду на... Яценюка. Спікеру було заявлено, що розгляд в один день одразу двох бюджетів та питання про недовіру уряду – це “неуважение не парламентаризма, не политических партий, которые инициировали этот вопрос, и неуважение правительства”.

Не зовсім зрозуміло, чому саме Азаров мав доповідати питання про недовіру уряду. Чи то тому, що Януквича, як угледів пильний Кириленко, у залі не було, чи причиною стало те, що в ПР заздалегідь знали, як закінчиться голосування, й Азаров мав просто “відбути номер”... Бо під Миколу Яновича можна заснути вже за 5–6 хвилин, а йому на виступ та відповіді відвели цілих півтори години!

Утім, регіонал старався як міг. Уперше зал прокинувся під його обіцянку: “И о капусте поговорим, не переживайте”.

З другої спроби Азарову вдалося розворушити не тільки сесійну залу, а й навіть незацікавлених глядачів шоу з ВР. Це коли регіонал від теми влади як головного чинника кризи в країні перейшов до... гною. “Второй раз за последние годы власть становится главным источником кризиса в государстве. Кроме того, шумовые эффекты, я уже не говорю там об эффекте там, о производстве биогаза – 20 миллиардов кубов. Это ж сколько надо производить, я извиняюсь, навоза, чтобы 20 миллиардов – считаем в уме для непонятливых – это 60 миллионов тонн навоза! Нормально? Имея примерно 5 миллионов голов крупного рогатого скота. Нормально, да?”

Звісно, такий “гнійний” закид у бік уряду не могли залишити поза увагою в блоці Тимошенко. Нардеп Володимир Бондаренко намагався перевести розмову в більш пристойне русло: “От ви розказуєте про те, що цей уряд не добився підвищення поголів’я скоту. Ви знаєте, коли бичок відвідує корівку – треба 9 місяців чекати, щоб народилося телятко. А цей уряд всього 6 місяців при владі. Бичок уже був, а телятко буде трошки пізніше”.

Але Микола Янович жорстко стояв на своєму: “Я в очередной раз сталкиваюсь просто с искажением того, что говорил, я не говорил о росте поголовья. Можете взять стенограмму, Владимир, уважаемый, и посмотреть, я говорил о сокращении производства мяса. Если же вы говорите о том, что мои цифры в части крупного рогатого скота и объема производимого им навоза не соответствуют действительности, я готов с вами поспорить. (Оплески)”.

Свої п’ять копійок вніс і спікер ВР Яценюк: “Я єдине, що додам, я зараз почав вивчати сільське господарство активно, ну, в силу різних причин, знаєте, всяке може статися: то теля – за дев’ять місяців, а свиня – за шість”. А потім уточнив: “То така найбільша свиня – за шість, а маленькі – за три!»

Тема демографії великої та дрібної худоби, як виявилося, непокоїть і регіонала Сергія Рижука. “Я все-таки про м’ясо хочу сказати те, що БЮТ і вам, Арсенію Петровичу, що причому тут корова. Вирізали за шість місяців 100 тисяч корів, а бичок теляти не приводить, він його тільки робить, це я пояснюю як аграрник”.

Юлія Тимошенко почала свій виступ так: “Я чесно від першої до останньої літери, чесно прослухала доповідь (Азарова) і можу сказати: не зрозуміла нічого”. І почала в супроводі слайдів викладати власні цифри, підкресливши, що це є демонстрацією досягнень її уряду. Після демонстрації прем’єр пішла в жорстку оборону. І пішло-поїхало...

У відповідь на запитання Олександра Стояна: “481гривня мінімальна пенсія у квітні і 482 гривні мінімальна пенсія у липні. Чи може людина за одну гривню додатково, щось купити?” – Тимошенко відбрила: “Наступний раз, коли ви будете задавати абсолютно компрометуючі такі питання, пам’ятайте, я почну називати об’єкти санаторіїв і все інше, які зникли з України, коли ви очолювали профспілки. Слава Богу, зараз не ви їх очолюєте”. Дірвавшись до мікрофона, Стоян парував: “Відносно коштів від продажу санаторіїв зверніться, будь ласка, до тих, кого ви привели у владу до федерації профспілок України під час помаранчевого перевороту”.

Лідер БЮТ Іван Кириленко, напевно, заради того, аби розрядити обстановку в залі, у своєму виступі гарантував... виробництво необхідної кількості гною. На його думку, сенс доповіді Азарова зводився до того, щл “уряд Тимошенко заслуживает отставки, потому что не способен произвести 60 миллионов тонн навоза”. “Спасибі, произведем”, – заявив Кириленко.

Підсумок такого плідного обговорення питання відповідальності уряду підвів Литвин, запропонувавши продовжити дискусію “у сільському клубі” або “в районному будинку культури”. Та вніс конструктивну, на його думку, пропозицію: “Роздати всі ці графіки людям, і звіти, і хай вони, їх прочитавши, відчують, наскільки їм стало добре жити...”

У сухому залишку – 174 голоси за відставку уряду. Регіонали не змогли навіть дотягти кількість голосів проти Тимошенко до чисельного складу власної фракції – 175 мандатів. Проти висловилися Анатолій Кінах та Віталій Хомутиннік. Олександр Пеклушенко утримався. Також за повалення Юлії Володимирівни віддали голоси два нунсівці: Юрій Бут та Віктор Тополов. КПУ, Блок Литвина та, природно, БЮТ не дали жодного голосу.

Усі цитати зі збереженням мови оригіналу насмикані зі стенограми пленарного засідання Верховної Ради 11 липня (Офіційний сайт ВР)