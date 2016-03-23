Порошенко обговорив з Байденом вирок російського суду щодо Савченко

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

«Україна ніколи не визнає цього судилища», - наголосив Петро Порошенко у телефонній розмові з Байденом.

Сторони скоординували позиції з метою якнайшвидшого повернення Надії Савченко до України.

Зокрема, віце-президент США запевнив, що відповідні сигнали щодо негайного звільнення українки будуть донесені до російської сторони під час найближчого візиту до Москви держсекретаря США Джона Керрі.

Порошенко звернув увагу на розроблений Україною «Список Савченко», до якого включені особи, які фабрикували справу проти неї.

Джозеф Байден також зазначив, що перша леді США Мішель Обама була зворушена зверненням до неї дружини президента України Марини Порошенко з проханням долучитися до кампанії зі звільнення Надії Савченко.

Читайте такожМЗС відреагувало на рішення суду по Савченко: це вирок самій Росії

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Читайте також"Самі по тюрмах сядете": Савченко заспівала під час оголошення вироку (відео)

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.