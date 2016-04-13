ГПУ хоче запроторити мене у в'язницю й подає до суду клопотання про арешт - Касько

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після допиту в Генпрокуратурі.

Касько заявив, що Генпрокуратура продовжує дотримуватись незаконної позиції, що він уже є підозрюваним.

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"Єдиною метою сьогоднішнього виклику, який теж був здійснений з порушенням закону, було вручення по суті клопотання про взяття під варту. Тобто, це є підтвердженням того, що Генеральна прокуратура дуже хоче запроторити мене у в'язницю. Це клопотання сьогодні подається до Печерського суду. Ми готуємось до захисту проти цієї позиції", - заявив Касько.

За його словами, прокурором у кримінальному провадженні спочатку був тодішній генпрокурор Віктор Шокін, а тепер це заступники генпрокурора Юрій Севрук та Роман Говда.

"Вони ведуть це кримінальне провадження, і одразу після виходу від слідчого мені вручили чергову повістку в іншому кримінальному провадженні для явки до Генеральної прокуратури", - заявив Касько.

Він повідомив, що продовжить з адвокатами захищати свою позицію і доводити незаконність дій органів слідства Генпрокуратури.

Касько сказав, що йому нічого не пояснили, по якій саме справі вручили повістку. У повістці сказано про кримінальне правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень). Касько мусить прийти у прокуратуру 18 квітня.

"Я думаю, що судове засідання буде або сьогодні, або завтра", - зазначив Касько, говорячи про намір прокуратури звернутися до суду з метою отримання дозволу на взяття його під варту.

Разом з тим екс-заступник прокурора вкотре наголосив, що текст підозри у законному порядку йому не вручався.

Запобіжний захід може бути обраний стосовно заволодіння державним майном та використання підроблених документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри.

Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили відповідно до закону, з дотриманням усіх необхідних процедур.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі у спосіб використання підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.

Нагадаємо, ряд депутатів заявили про наміри взяти Каська на поруки, у разі арешту.