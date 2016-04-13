ГПУ хоче запроторити мене у в'язницю й подає до суду клопотання про арешт - Касько
Колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько заявляє, що Генеральна прокуратура подає до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання йому арешту як міри запобіжного заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після допиту в Генпрокуратурі.
Касько заявив, що Генпрокуратура продовжує дотримуватись незаконної позиції, що він уже є підозрюваним.
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"Єдиною метою сьогоднішнього виклику, який теж був здійснений з порушенням закону, було вручення по суті клопотання про взяття під варту. Тобто, це є підтвердженням того, що Генеральна прокуратура дуже хоче запроторити мене у в'язницю. Це клопотання сьогодні подається до Печерського суду. Ми готуємось до захисту проти цієї позиції", - заявив Касько.
За його словами, прокурором у кримінальному провадженні спочатку був тодішній генпрокурор Віктор Шокін, а тепер це заступники генпрокурора Юрій Севрук та Роман Говда.
"Вони ведуть це кримінальне провадження, і одразу після виходу від слідчого мені вручили чергову повістку в іншому кримінальному провадженні для явки до Генеральної прокуратури", - заявив Касько.
Він повідомив, що продовжить з адвокатами захищати свою позицію і доводити незаконність дій органів слідства Генпрокуратури.
Касько сказав, що йому нічого не пояснили, по якій саме справі вручили повістку. У повістці сказано про кримінальне правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень). Касько мусить прийти у прокуратуру 18 квітня.
"Я думаю, що судове засідання буде або сьогодні, або завтра", - зазначив Касько, говорячи про намір прокуратури звернутися до суду з метою отримання дозволу на взяття його під варту.
Разом з тим екс-заступник прокурора вкотре наголосив, що текст підозри у законному порядку йому не вручався.
Запобіжний захід може бути обраний стосовно заволодіння державним майном та використання підроблених документів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри.
Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили відповідно до закону, з дотриманням усіх необхідних процедур.
10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.
За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі у спосіб використання підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.
Нагадаємо, ряд депутатів заявили про наміри взяти Каська на поруки, у разі арешту.