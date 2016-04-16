Порошенко назвав причини звільнення командувача ВМС Гайдука

Президент України Петро Порошенко пояснив звільнення Сергія Гайдука з посади командувача Військово-морськими силами ЗСУ недоліками у виконанні службових обов'язків і низьким авторитетом.

"Враховуючи позицію волонтерів та громадськості і системні недоліки у виконанні службових обов'язків, а також низький авторитет серед службового складу, прийняв рішення звільнити Сергія Гайдука з посади командувача Військово-морськими силами ЗСУ", - повідомив президент у себе в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко своїм указом №161 від 15 квітня звільнив Сергія Гайдука з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначимо, що на початку квітня одеське видання Думская.net з посиланням на джерела в Генеральному штабі повідомляли, що Порошенко звільнив Гайдука, "діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін".

Новим командувачем нібито став учасник АТО генерал-лейтенант Ігор Воронченко.

У свою чергу в ВМС ЗСУ заявляли, що Гайдука з посади командувача флотом не звільняли.

Гайдук був командувачем ВМС з 7 березня 2014 року.

Нагадаємо, в кінці лютого міністр оборони Степан Полторак повідомив, що його відомство перевіряє інформацію про нібито зв'язку родичів Гайдука з Федеральною службою безпеки Росії. За його словами, "не можна приймати рішення дуже скоро, не перевіривши, чи відповідає інформація дійсності чи ні", при цьому усувати Гайдука з посади на час розслідування необхідності міністр не бачив.