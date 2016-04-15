Порошенко звільнив скандального командувача ВМС Гайдука

Про це йдеться в указі президента №161 від 15 квітня.

"Звільнити віце-адмірала Гайдука Сергія Анатолійовича з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України", - сказано у ньому.

Зазначимо, що на початку квітня одеське видання Думская.net з посиланням на джерела в Генеральному штабі повідомляло, що Порошенко звільнив Гайдука, "діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін".

Новим командувачем нібито став учасник АТО генерал-лейтенант Ігор Воронченко.

У свою чергу в ВМС ЗСУ заявляли, що з Гайдука посади командувача флотом не звільняли.

Гайдук був командувачем ВМС з 7 березня 2014 року.

Нагадаємо, що в кінці лютого міністр оборони Степан Полторак повідомив, що його відомство перевіряє інформацію про нібито зв'язок родичів Гайдука з Федеральною службою безпеки Росії. За його словами, "не можна приймати рішення дуже скоро, не перевіривши, чи відповідає інформація дійсності чи ні", при цьому відстороняти Гайдука з посади на час розслідування необхідності міністр не бачив.

В середині березня ініційована Міноборони і Генштабом ЗСУ спільна робоча група для перевірки викладених у відкритому листі волонтерських організацій звинувачень на адресу Гайдука повідомила про виявлення численних порушень у ВМС.

Зокрема, підтвердилася інформація про процвітаюче у ВМСУ кумівстві: син комфлота старший лейтенант Євген Гайдук на початку цього року відправився разом з ще одним офіцером на мовні курси в Канаду. "Їх відібрали з 9 з гаком тисяч військовослужбовців флоту як найдостойніших. При цьому для поїздки в Західну півкулю потрібно було володіти англійською на досить високому рівні (вільно розмовляти) - лейтенант же Гайдук лише читає і пише зі словником ", - повідомляла Думська.net. Також в штабі флоту служить падчерка першого заступника його начальника - контр-адмірала Дмитра Тарана, що суперечить закону "Про протидію корупції".

Крім того, робоча група підтвердила факт передачі Гайдуком і його підлеглими особистих справ усіх офіцерів ВМСУ російським спецслужбістам в березні 2014 року.

Комісія також виявила, що військовослужбовці ВМСУ вже 2 роки проводять відпустки в окупованому Криму, незважаючи на попередження з боку СБУ: протягом минулого та цього років на включеному півострові побували 155 українських офіцерів.

Крім того, повідомлялося, що "в 2015 році військові частини ВМС самовільно залишили 559 військовослужбовців, з яких знайшли тільки 122, з початку цього року дезертирували ще 87 моряків - повернули лише 13", а командири не тільки не шукають дезертирів, а й приховують самі факти втеч. Щодо 286 військовослужбовців, які залишили частини, ніякої інформації в документах флоту немає взагалі.