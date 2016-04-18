ПАРЄ розпочне сесію з розгляду ситуації навколо Савченко

Про це йдеться у порядку денному пленарної сесії ПАРЄ, передає 112.ua. Дебати у справі Надії Савченко заплановані в перший день сесії, 18 квітня, відразу після традиційного звернення президента ПАРЄ Педро Аграмунта до депутатів.

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Після обговорення ситуації з Надією Савченко, планується слухання доповіді про хід роботи Бюро і щорічну доповідь про діяльність в 2015 році уповноваженого з прав людини Ради Європи Нілса Муйжнієкса.

На порядку денному також питання репрезентації жінок у політиці, протидії радикалізації дітей та боротьби з антисемітизмом. Обговорять і умови перебування осіб, затриманих під час війни в Україні(у четвер, 21 квітня), а також управління надзвичайними ситуаціями в галузі громадської охорони здоров'я, що мають міжнародне значення.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області засудив Савченко до 22 років колонії загального режиму. Вирок вступив в силу 5 квітня, а на наступний день Савченко почала сухе голодування.