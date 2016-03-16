У полоні терористів залишаються 125 українців, серед яких 9 політв’язнів – Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

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Геращенко нагадала, що 15 березня з полону звільнено двох українських військових та одного цивільного.

«Військові – Григорій Завізон, Петро Єрошевич та цивільний – Вадим Петренко. Їх утримували більше року. У хлопців наслідки важких поранень, з якими їх стільки часу тримали у полоні», – зазначила народний депутат.

«За ініціативою президента України, вже сьогодні хлопці розпочинають лікування в одній з київських клінік», – додала Геращенко.

Вона також наголосила, що 23 березня на черговій зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську вчергове одним з головних питань буде звільнення української льотчиці Надії Савченко та інших в’язнів.