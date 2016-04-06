Незаконно засуджена в Росії до 22 років позбавлення волі українська льотчиця Надія Савченко розпочала сухе голодування.

Про це один з її адвокатів Марк Фейгін написав у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

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Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня набрав чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.