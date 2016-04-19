Адвокат Савченко підкреслив принципову різницю між її справою та справою ГРУшників

Про це повідомив адвокат українки Марк Фейгін на своїй сторінці у Twitter.

"Савченко не вважає свою справу і справу Єрофєєва-Александрова дзеркальними", - написав він.

"Справи в Києві і РФ йшли паралельно, але вважати їх однаковими, як в частині обвинувачення, так і в частині винуватості в обох випадках невірно", - наголошує він.

"Як адвокат Савченко не вважаю правильним намагатися до чогось схиляти Єрофєєва і Александрова. Питання перемовин залишимо політикам", - зазначив Фейгін.

"Савченко викрали і перевезли в РФ, російські спецназівці опинилися в Україні самі. Це принципова різниця", - підкреслив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Голосіївський райсуд Києва визнав винними російських ГРУшників Єрофєєва і Александрова, затриманих минулого року в зоні конфлікту на сході України, у веденні агресивних воєнних дій, сприянні діяльності терористичної організації, у вчиненні терористичного акту. Суд призначив російським військовим покарання у вигляді позбавлення волі на термін 14 років з конфіскацією майна.

Як передає РБК, Єрофеєв, натомість, вважає справи однаковими.

"Що там дали, що тут. Не дивилися навіть ні на що: винні, не винні. Може помста це була", - припустив він у розмові з журналістами.

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Суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Савченко з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну. За даними адвокатів льотчиці, Савченко перебуває у тяжкому стані.

Александрова і Єрофєєва вважають головними претендентами для обміну на українських політв’язнів у Росії, зокрема Савченко.