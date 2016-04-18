Савченко вимагає застосувати до себе Конвенцію про передачу засуджених осіб - лист

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

У листі Савченко просить передати себе в Україну в рамках конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб від 1983 року.

Її лист датовано 7 квітня.

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"Я неодноразово наполягав, що Надію Савченко було незаконно викрадено з території України і піддано не суду, а судилищу, яке Надія не визнає, а тому навіть заборонила адвокатам звертатися з апеляцією на цей ганебний вирок", - підкреслив він.

Петренко зазначив, що зробить все можливе за міжнародними конвенціями для повернення Савченко додому.

Чиновник також повідомив, що завтра має зустрітися з її сестрою Савченко Вірою.

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