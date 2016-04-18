Савченко вимагає застосувати до себе Конвенцію про передачу засуджених осіб - лист
Міністерство юстиції України отримало звернення від засудженої у Росії української льотчиці та нардепа Надії Савченко, в якому вона просить розпочати процедуру її повернення в Україну.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.
У листі Савченко просить передати себе в Україну в рамках конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб від 1983 року.
Її лист датовано 7 квітня.
Читайте такожАдвокат Савченко: Юридично її свобода може бути оформлена двома способами
"Я неодноразово наполягав, що Надію Савченко було незаконно викрадено з території України і піддано не суду, а судилищу, яке Надія не визнає, а тому навіть заборонила адвокатам звертатися з апеляцією на цей ганебний вирок", - підкреслив він.
Петренко зазначив, що зробить все можливе за міжнародними конвенціями для повернення Савченко додому.
Чиновник також повідомив, що завтра має зустрітися з її сестрою Савченко Вірою.
Читайте такожАдвокат Савченко хоче домовитись про обмін на Александрова та Єрофєєва