Як вирішити донам ”проблему Тимошенко”?

Можна сміливо стверджувати, що в політичному сенсі донецькі вже вирішили „проблему Ющенка”. У чому сам Віктор Андрійович їм старанно допомагав, протягом півтора років щосили марнуючи запас міцності, здобутий на президентських виборах 2004 року. 8-відсотковий рейтинг, колабораціонізм з „донами” і крах „Нашої України” як реальної політичної сили знаменують перетворення Ющенка на явище штибу „Президент в уряді Віктора Януковича”.

Натомість нині перед „донами” постає „проблема Тимошенко”. Адже загалом протестний щодо Януковича і „донів” електорат Заходу та Центру України нікуди не подівся. Саме в Тимошенко є нині всі шанси підібрати зневірених колишніх виборців „Нашої України” і стати харизматичним консолідатором для всіх „помаранчевих”, підім’явши на додаток ще й дрібні націонал-демократичні та націонал-радикальні партії.

Захід тим часом дедалі виразніше дає зрозуміти, що робить ставку саме на Юлію Володимирівну як на „провідника демократичних цінностей” в Україні.

Отже, донецьким, які явно розраховують на тривалий час узяти під контроль Україну, життєво необхідно вирішити „проблему Тимошенко”. Адже саме ЮВТ та її команда здатні в недалекому майбутньому поборотися з ними за владу.

Є підстави вважати, що розробляються дві взаємопов’язаних лінії „вирішення проблеми” (вульгарний відстріл нині навіть у „донів” вийшов із моди. Ну як же: цивілізація, Універсал, „європейські понятія” тощо).

Перша лінія – іміджева. Уроки з невдач піарників Кучми-Медведчука (вибори-2002 і 2004) та „Нашої України” (вибори-2006) нібито зроблено. Спроби розробки ліній „злодійка”, „подільниця Лазаренка” виявилися невдалими. Відбулося пересичення суспільної свідомості, та й теми застаріли і знівелювалися. Крім того, не спрацювала лобова атака в напрямі „Юля – невдалий та деструктивний прем’єр”. Електорат ЮВТ лише обурювався: „от же наклепи зводять на нашу розумницю-красуню”.

Є інформація про те, що основним напрямом інформаційної роботи щодо Тимошенко обрано напрям її десакралізації. Тобто позбавлення ореолу святості та винятковості. Юля має бути приземлена до рівня звичайної особистості з побутовими заняттями, інтересами й вадами. Майбутня бабуся, яка має недолугу доньку й зятя-пияка та побутового хулігана. Напередодні критичних у житті кожної жінки років замучила власну охорону, у якої вже сил немає виконувати її сексуальні забаганки. Навіть вірний Турчинов уникає одноосібного відвідання кабінету ненаситної шефині. Від того ж таки Турчинова набралася релігійної дурні та містики й зазомбована не згірш за аделаджиних „ляльок”. Першою ластівкою реалізації цієї лінії стали публікації про те, що Тимошенко є наркоманкою-кокаїністкою зі стажем. А Тарас Чорновіл нібито на власні очі бачив, як ЮВТ нюхала якийсь білий порошок...

На думку розробників цієї лінії, така інформація набагато сильніше діятиме на електорат, ніж усі раціональні аргументи та цифри про „крадіжки” та „розвал економіки”.

Друга лінія розв’язання „проблеми Тимошенко” полягає у позбавленні Юлії Володимирівни політичної мети, а отже – і вмотивованості в боротьбі. Як неодноразово зазначалося (востаннє – в інтерв’ю колишнього радника Тимошенко політолога Віктора Небоженка), сила ЮВТ полягає в надзвичайній зарядженості на владу, жадобі до влади. Ними вона надихає і всю свою команду. Владна перспектива для Тимошенко реально відкривається на президентських виборах 2009 року. Юля має великі шанси на перемогу.

Саме тому Партія регіонів нібито домагатиметься взяття під контроль Верховної Ради, досягнення конституційної більшості, аби згодом мати альтернативний вибір зміни чинного законодавства. Або змінити Конституцію в напрямі обрання Президента парламентом, або взагалі скасувати президентство в Україні. Перший варіант виглядає для „донів” вигіднішим, оскільки залишає простір для політичного маневру. Наприклад, можна буде вдруге обрати на цю девальвовану посаду того ж Ющенка, якщо він повністю прийме донецькі правила гри.

Обидві лінії виглядають вкрай небезпечними для Тимошенко і загрожують у разі їхньої успішної реалізації знизити їй рейтинг, зруйнувати імідж, команду й відтіснити на маргінес української політики.

З іншого боку, Тимошенко та її команда довели своє вміння виборсуватися з тяжких ситуацій. Без сумніву, штаб ЮВТ готує якісь контрзаходи...

Микола Писарчук