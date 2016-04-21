Україна готова продемонструвати рішучість в реалізації реформ - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганессом Ганом, передає прес-служба глави української держави.

За словами Порошенка, в Україні подолано політичну кризу, сформовано новий проєвропейський уряд, в складі якого з’явився віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ми маємо всі передумови, щоб продемонструвати повну рішучість в імплементації всього пакету реформ», - наголосив Петро Порошенко і додав, що на засіданні Національної ради реформ було узгоджено стратегію реформ на перші сто днів діяльності нового Уряду.

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За словами Порошенка, програма діяльності нового Уряду включає в себе виконання всіх зобов’язань перед МВФ, забезпечення імплементації української частини Угоди про Асоціацію з ЄС. Зазначається, що Україна також керується положеннями Мінських угод, які українська сторона неухильно виконує.

«Для того, щоб реформи в Україні стали історією успіху нам конче необхідна внутрішня стабільність, єдність країни, а також зовнішня підтримка і солідарність з Європейським Союзом»,- підкреслив Петро Порошенко.

Єврокомісар Йоганесс Ган у свою чергу наголосив, що рішення про запровадження безвізового режиму демонструє також, що ЄС підтримує Україну і з огляду на проведення референдуму у Нідерландах.

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«Звісно вирішення цього питання залишається у сфері влади цієї країни, однак ми маємо враховувати, що Угоду про асоціацію з Україною вже ратифікували 27 країн-членів ЄС», - зазначив він.

Єврокомісар підкреслив, що це рішення не повинно вплинути на посилення стосунків між Україною та ЄС.